Танкер Trafigura загорелся после ударов хуситов в Красном море

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По данным агентства, судно шло из Греции в Сингапур. На помощь к пострадавшему танкеру направились другие корабли.

Как заявили РИА «Новости» в компании-оператора, никто не пострадал.

«По последним данным, пострадавших нет», - отметили в компании.

Ранее в британской компании Ambrey заявили, что йеменские хуситы могли по ошибке атаковать танкер с российской нефтью в Аденском заливе. Судно носило флаг Панамы.

В конце декабря 2023 года хуситы ударили по двум нефтяным танкерам под флагами Норвегии и Индии в Красном море. Как уточнили в командовании ВМС США, беспилотник должен был атаковать норвежское судно Blaamanen, но промахнулся.