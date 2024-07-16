16 июля 2024, 00:57

Танк начал стрелять посреди дороги в Германии

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В Германии во время военных учений танк случайно открыл огонь по федеральной трассе, повредив гражданский автомобиль. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

Танк случайно сделал несколько выстрелов, двигаясь по федеральной дороге Бундесштрассе, 12, в направлении Пассау. Разрывные гильзы попали в машину, которой управлял 32-летний мужчина.

Автомобиль двигался навстречу танку, который в составе колонны направлялся на учения. Выстрел был произведен холостыми снарядами.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие. Прокуратура Пассау займется расследованием произошедшего.

Ранее Минобороны России опубликовало видеозапись с уничтожением расчетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T в Днепропетровской области.

Германия Военные учения Женщины Машины Полиция Танки
16 июля 2024, 00:03
Орбан призвал главу Евросовета восстановить дипотношения с РФ
РИА «Новости»
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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан призвал главу Евросовета Шарля Мишеля возобновить дипломатические отношения с Россией. Об этом сообщила газета Bild.

В письме Орбан рассказал о своих встречах с лидерами Украины, России, Китая, Турции и бывшим президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, он вынес некоторые предложения на рассмотрение Евросовета, в частности, касающиеся проблемы урегулирования украинского кризиса. Как считает венгерский премьер, в ближайшем будущем этот конфликт радикально усилится.

«В своем письме Орбан призывает к переговорам с Китаем о мирной конференции, к возобновлению дипотношений с Россией и „политическом наступлении“ на Глобальный Юг, чье уважение Запад потерял из-за своей позиции по Украине», - говорится в заметке.

Венгрия с 1 июля на следующие полгода заняла место председателя в Совете Евросоюза.

Ранее Орбан направил лидерам ЕС предложения по урегулированию конфликта на Украине.

Венгрия Дипломатия Европа Россия Евросоюз Виктор Орбан
15 июля 2024, 23:01
Живую женщину отправили в мешке для трупов на бальзамирование
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В США разразился скандал вокруг дома престарелых в штате Нью-Йорк, сотрудники которого отправили в мешке для трупов живую женщину на бальзамирование. Об этом сообщило издание The New York Post.

Семья 82-летней Джанет Бальдуччи подала в суд на Центр реабилитации и ухода за больными, обвинив учреждение в халатности и доведении их родственницы до гибели.

Сотрудники Центра ошибочно объявили пожилую женщину мертвой и отправили на бальзамирование. По словам адвоката семьи, работники похоронного бюро заметили, что она «все еще дышит и у нее был пульс».

«На самом деле нет оправдания тому, чтобы поместить живого человека в мешок для трупов и отправить его в учреждение для бальзамирования. Там не было никого, кто защищал бы ее как человека пожилого возраста», - добавил адвокат.

Женщину экстренно госпитализировали, но в больнице она умерла. Разгневанные сыновья Джанет подали иск на дом престарелых в Верховный суд округа Саффолк.

Ранее в горах Перу нашли останки американского альпиниста , пропавшего при сходе лавины с горы Уаскаран 22 года назад.

США Смертность Суд Нью-Йорк Женщины
15 июля 2024, 22:42
Молодая итальянка оставила завернутых в простынь близнецов умирать в шкафу
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В Италии 24-летняя девушка стала подозреваемой в деле о двойном убийстве. По версии следствия, жительница Реджо-ди-Калабрии завернула родившихся близнецов в простыню и бросила умирать в шкафу, сообщило издание L’Unione Sarda.

Тела младенцев нашла их бабушка. Пенсионерку смутил неприятный запах, она решила прибраться и отыскать источник зловония. В шкафу пожилая женщина увидела мертвых детей и обратилась в полицию.

В материале отметили, что подозреваемая в расправе над новорожденными молодая мать несколько дней назад обратилась с жалобами на свое самочувствие в местное отделение акушерства и гинекологии. Пока что ее наблюдают врачи.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли тела, чтобы провести вскрытие. Специалисты выяснят обстоятельства гибели близнецов и то, как у девушки проходили роды.

В Перми на два месяца арестовали женщину , которая призналась в убийстве девятилетнего сына. Ребенка она задушила, нанесла ему несколько колото-резаных ран, а спрятанное в чемодан тело отнесла к мусорным контейнерам.

В Италии 24-летняя девушка стала подозреваемой в деле о двойном убийстве. По версии следствия, жительница Реджо-ди-Калабрии завернула родившихся близнецов в простыню и бросила умирать в шкафу, сообщило издание L’Unione Sarda.

Италия Убийства Дети Врачи Женщины Полиция
15 июля 2024, 22:31
Трамп назвал своего кандидата в вице-президенты
РИА «Новости»
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Сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс получил предложение занять пост вице-президента в случае победы Дональда Трампа на ноябрьских выборах. Об этом кандидат в президенты США сообщил в социальной сети Truth Social.

«Я решил, что человеком, который в наибольшей степени достоин занять пост вице-президента США, является сенатор Джей-Ди Вэнс из великого штата Огайо», - написал он.

На этот пост также претендовали сенатор от Флориды Марко Рубио, губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам и сенатор от Южной Каролины Тим Скотт.

В субботу, 13 июля, на экс-президента США было совершено покушение.

В Трампа стреляли во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он прервал речь и схватился за ухо, после чего лег на пол. Его тут же прикрыли агенты Секретной службы. В ходе стрельбы погибли два человека, еще два зрителя получили ранения.

США Дональд Трамп Выборы президента США

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