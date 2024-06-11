Талибы выразили готовность сотрудничать с Россией в сфере безопасности

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Он отметил, что ситуация с безопасностью в Афганистане сейчас является стабильной, и движение не фиксирует проблем в этой сфере.

«Мы не видим каких-то проблем с безопасностью. Конечно, мы бы хотели иметь хорошие отношения с Россией в плане расширения таких связей», - подчеркнул Умари.

Афганский чиновник добавил, что талибы* очень ценят намерение России исключить движение из списков запрещенных организаций.

Ранее Министерство иностранных дел и Минюст начали разрабатывать вопрос снятия с «Талибана»* статуса террористической структуры.

Президент Владимир Путин объяснил , что организация является действующей властью в Афганистане, поэтому с ней необходимо выстраивать отношения.

* Решением Верховного суда движение «Талибан» внесено в список террористических и запрещено в России.