31 марта 2024, 09:29

Талибы выдвинули обвинение США из-за беспилотников в небе Афганистана

Википедия
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Американские беспилотные летательные аппараты нарушили  воздушное пространство Афганистана. Об этом в эфире телеканала Tolo News рассказал представитель движения «Талибан»* Забихулла Муджахид.

Дроны заметили в последние дни в воздушном пространстве провинций Нимроз и Кандагар.

«Несомненно, эти беспилотники принадлежат США. Они пересекают наше воздушное пространство с территории соседних государств. Каждому необходимо осознать ответственность и прекратить агрессию», - сказал Муджахид.

Представитель талибов* подчеркнул, что соседствующие с Афганистаном страны не должны позволять США использовать свое воздушное пространство для нарушения афганских границ.

Движение «Талибан»* пришло к власти в Афганистане в августе 2021 года. В тот же месяц американские военные покинули территорию страны.

*«Талибан» - запрещенная в России террористическая организация.

США Афганистан Беспилотники
31 марта 2024, 05:30
В США второй раз за неделю судно врезалось в мост
Freepik
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В американском штате Оклахома грузовое судно врезалось в мост. Об этом сообщила в социальной сети X местная патрульная служба полиции.

«Движение по [шоссе] US-59 к югу от [города] Саллисо у водохранилища Керра в настоящее время полностью остановлено из-за того, что баржа врезалась в мост», - написали в сообщении.

Мост закрыли на время проверки, полицейские из дорожной службы направляли движение транспорта в другую сторону от сооружения.

После того, как инженеры осмотрели конструкции моста, движение в этом районе возобновили.

Ранее в американском городе Балтимор сухогруз врезался в мост Фрэнсиса Скотта Ки , вызвав его частичное обрушение. В результате ЧП несколько машин упали в воду, а часть моста загорелась.

Позже появилась информация, что капитаном контейнеровоза, врезавшегося в автомобильный мост, мог быть украинец. В ФБР при этом заявили, что причиной аварии стали технические неисправности судна и потеря контроля над ним.

США Полиция
31 марта 2024, 04:15
«Ищут повод». Пашинян обвинил Азербайджан в подготовке к большой войне
РИА «Новости»
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан ищет повод для новой большой войны. Об этом он сказал на встрече с однопартийцами. Видеозапись выступления политик разместил в Facebook*.

«Мы никогда не претендовали на территорию данных сел. Это надо очень четко констатировать, особенно в тех условиях, когда для нас очевидно, что Азербайджан пытается найти повод для начала новой широкомасштабной войны в регионе», - сказал Пашинян.

По его словам, Армения не претендует на эти села, как и на другие территории, выходящие за международно признанные границы страны.

Ранее Пашинян заявил, что война с Азербайджаном начнется в течение недели , если Армения не передаст соседней стране приграничные села. Об этом политик сказал на встрече с жителями этих сел, пообещав им дополнительные компенсации.

* Facebook - соцсеть принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

Facebook Армения Войны Азербайджан Никол Пашинян
31 марта 2024, 02:33
Смертельные игры. Индиец надул друга промышленным феном через зад
РИА «Новости»
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Житель индийского города Бангалор умер от разрыва прямой кишки после того, как его друг вставил ему в задний проход электрический фен для транспортных средств и надул его. Об этом сообщило News18.

По данным полиции, 25 марта погибший по имени Йогиш пришел в сервисный центр велосипедов, где работал его приятель Мурали. После мойки велосипедов молодые люди начали развлекаться с мощным промышленным феном.

Мурали направил фен на лицо Йогеша, а потом «наполнил его прямую кишку горячим воздухом». Когда Йогиш упал без сознания, друг отвез его в больницу. Оказалось, что кишечник мужчины получил серьезные повреждения. Ему сделали срочную операцию.

Несмотря на все усилия врачей, индиец скончался в больнице 27 марта. Погибший работал агентом по доставке в Бангалоре.

Ранее россиянин в гостях в шутку подорвал гранату и убил приятеля.

Индия Больницы Мужчины
31 марта 2024, 01:45
Пожилой радикал планировал атаку на Нотр-Дам-де-Пари во Франции
Freepik
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Сотрудники спецслужб Франции задержали 62-летнего гражданина Египта, планировавшего устроить нападение на собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари). Об этом написала газета Le Journal du Dimanche.

Задержание провели еще 5 марта, но информация о этом обнародовали только сейчас. По данным издания, только за три недели в Франции арестовали пятерых связанных с ИГИЛ* экстремистов, планировавших не связанные друг с другом теракты. Среди них оказался 14-летний подросток, который собирался взорвать торговый центр в городе Лилль.

Сильный пожар произошел в Нотр-Дам-де-Пари в 2020 году. Огонь начал распространяться в соборе Парижской Богоматери с кровли, поэтому уцелело большое количество элементов интерьера.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Задержания Терроризм Франция

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