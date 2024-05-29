29 мая 2024, 10:21

Талибы проведут встречи на полях ПМЭФ-2024

РИА «Новости»
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Представители афганского движения «Талибан»* приедут в Россию на Петербургский международный экономический форум. Кроме участия в деловой программе они проведут встречи на полях мероприятия. Представитель МИДа сообщил об этом РИА «Новости».

«Программа пребывания афганской делегации в России, включая встречи „на полях“ форума, формируется», - сказал он.

Собеседник агентства подтвердил, что делегацию «нынешних афганских властей» пригласили на ПМЭФ-2024 , который пройдет в Санкт-Петербурге в начале июня. По его словам, Россия нацелена на развитие взаимовыгодных экономических и политических связей с ними.

В России предложили исключить «Талибан»* из реестра террористических организаций. Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, что движение получило власть в Афганистане, а Совбез не объявлял его террористическим. Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости выстраивать отношения с управляемой талибами* страной.

* Решением Верховного суда движение «Талибан» внесено в список террористических и запрещено в России.

Афганистан Дипломатия Международные отношения МИД РФ ПМЭФ-2024
29 мая 2024, 11:00
«Американцы страдают». В США предложили распустить Федрезерв
Freepik
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Федеральную резервную систему США необходимо распустить из-за инфляции и девальвации доллара. С таким предложением выступил конгрессмен от Республиканской партии Томас Мэсси.

«Американцы страдают от разрушительной инфляции, и виновата в этом Федеральная резервная система», - сказал Мэсси.

Член палаты представителей предложил отменить закон 1913 года о создании Федеральной резервной системы и упразднить совет управляющих. По мнению конгрессмена, ФРС спровоцировала высокую инфляцию, что особенно проявилось во время пандемии.

Своими действиями, отметил Мэсси, резервная система девальвировала доллар. Последствия хорошо заметны сегодня.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты накопили огромный госдолг. Ради спасения собственной экономики США не гнушаются идти на крайние и низкие меры - разжигать военные конфликты по всему миру , заметили в Госдуме. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» предположил, что американские власти придумали план спасения, однако он настолько глуп, что может привести к всемирному экономическому кризису.

США Доллары США Законы Инфляция
29 мая 2024, 10:26
Китай обвинил США в систематическом нарушении прав человека
Unsplash
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Ситуация с соблюдением прав человека в Соединенных Штатах ухудшается, говорится в докладе пресс-канцелярии Госсовета КНР. Это «серьезно угрожает» развитию международного движения за права человека.

В докладе по ситуации в этой сфере в 2023 году, фрагменты которого процитировал ТАСС, говорится, что в США «права человека становятся все более поляризованными», в политике, экономике и социальной жизни господствует «правящее меньшинство», а «большинство простых людей все больше превращаются в маргиналов».

Кроме того, судя по документу, американские власти злоупотребляют полномочиями по контролю за неприкосновенностью частной жизни людей, в США подавляется свобода слова. Растет количество смертей из-за жестокого обращения полиции, используется принудительный труд заключенных.

Китай раскритиковал и внешнюю политику Соединенных Штатов, указав, что она «долгое время стремилась к гегемонизму» и провоцировала гуманитарные кризисы.

Помимо этого в докладе указали, что в США распространено насилие с применением огнестрельного оружия.

В октябре 2023 года в американском штате Мэн стрелок-одиночка напал на два популярных бара и убил 18 человек , также были раненые.

США Оружие Полиция Китай Экономика
29 мая 2024, 09:34
КНДР отправила около 150 воздушных шаров с навозом в Южную Корею
Unsplash
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КНДР направила около 150 воздушных шаров с мусором и навозом в Южную Корею. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Вечером во вторник, 28 мая, военные Южной Кореи зафиксировали пересечения границ некими объектами. В разных уголках страны упали воздушные шары. Внутри них оказался навоз, батарейки и другие отходы.

«Мы строго предупреждаем Северную Корею немедленно прекратить свои бесчеловечные и вульгарные действия», - сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Такое событие стало, предположительно, ответной мерой КНДР на распространение антиправительственных листовок со стороны южнокорейских активистов. Как уточнил ТАСС , об этом предупреждал замминистра обороны Северной Кореи Ким Ган Иль. Он заявил, что макулатуру и мусор разбросают в приграничных районах соседней страны. Министр уточнил, что люди на себе испытают, насколько трудно убирать отходы.

Несколько дней назад КНДР пыталась запустить второй разведывательный спутник. Однако старт объекта оказался неудачным. Жителей Окинавы призвали спрятаться из-за запуска ракеты.

Северная Корея Военные Южная Корея КНДР Мусор
29 мая 2024, 08:42
МИД рассказал о последствиях запрета на импорт СПГ из России
Unsplash
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Евросоюз планирует ввести запрет на импорт российского СПГ, но эти ограничения приведут к ряду негативных экономических последствий, в том числе к росту цен на сырье и финансовым издержкам для компаний. Об этом РИА «Новости» заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

Экспортеры смогут противостоять ограничениям, если они будут использовать опыт переориентации на другие рынки, отметил представитель дипломатического ведомства. Несмотря на русофобские заявления президента Франции Эммануэля Макрона, МИД России надеется, что компания TotalEnergies будет прагматичной в принятии решения по «ЯМАЛ СПГ» в том случае, если Евросоюз действительно введет санкции.

«Вместе с тем надеемся, что при принятии решений французские власти будут руководствоваться принципом экономической целесообразности», - указал Биричевский.

Ранее директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников сообщил, что Россия сможет найти покупателей СПГ, если ЕС ограничит его импорт. По словам дипломата, спрос на энергетический ресурс растет.

Запреты Санкции Россия Евросоюз Экономика

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