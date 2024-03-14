«Честно скажу: я бы никогда не предположила, что представитель объединения, в которое входит большое число католических стран, укажет понтифику на калитку», - призналась она.

Также Захарова обратила внимание на то, как Запад подлым образом начал перекладывать всю ответственность с себя на Украину. И это при том, что страна стала просто жертвой безумных интриг, подчеркнула дипломат.

«Истинным агрессором являются те, кто ее в них втянул, - именно коллективный Запад», - напомнила представитель МИД.

Ранее Боррель заявил, что папа римский «вошел в сад, в который его никто не звал». Так он прокомментировал высказывания понтифика о том, что Украине лучше поднять белый флаг и начать мирные переговоры.

«Я считаю, что сейчас не тот момент, когда нужно предлагать Украине сдаться», - указал Боррель.