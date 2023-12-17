«Такова наша политика». Венгрия будет сотрудничать с Россией, наплевав на мнение остальных

«Мы заботимся о себе. Венгрия - на первом месте! Такова наша политика, и нас не слишком волнует, что другие думают о нас», - заявил он.

Российские нефть и газ очень важны для Венгрии, признал дипломат. Кроме того, он не видит угрозы европейским странам со стороны РФ. Каналы с Россией должны быть открыты, уверен глава венгерского МИД, в том числе для урегулирования украинского конфликта.

Ранее Венгрия пригрозила прервать переговоры Евросоюза с Украиной , если они станут угрозой для интересов страны. Венгрия не собирается расплачиваться за финансовые и экономические последствия после принятия Украины в ЕС.