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Карлсон пришел на интервью с российским президентом в строгом костюме и в полосатом галстуке. Путин выбрал сдержанный однотонный галстук.

Между журналистом и российским главой - небольшой журнальный столик. Рядом с Карлсоном стоит стакан воды, рядом с Путиным - белый термос, который он часто использует на мероприятиях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что в термосе чай для главы государства.

Интервью Такера Карлсона всколыхнуло общественность на Западе. Искусственный интеллект «Жириновский» пояснил, что выход материала будет «похоронами глобальной лжи».

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