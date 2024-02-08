Такер Карлсон указал точное время выхода интервью с Путиным

Читайте нас в:

Правительство Германии намерено национализировать дочерние компании «Роснефти», которые находятся под внешним управлением. Об этом написало немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в кабмине ФРГ.

«Федеральное министерство экономики готовится к национализации нефтяной компании Rosneft Deutschland (RD). В понедельник российский концерн „Роснефть“ был формально привлечен к соответствующим слушаниям», - сказано в материале.

Издание отметило, что слушания являются формальностью. Далее последует национализация. Окончательное решение еще не приняли, но в Берлине высказываются против постоянного продления полномочий внешнего управления.

Дочерние структуры «Роснефти» в Германии перевели под управление регулятора ФРГ в сентябре 2022 года. Целью трастового управления назвали предотвращение «надвигающейся угрозы энергетической безопасности».

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в ноябре 2023 года отметил, что усиление санкционного давления на Россию оказывает негативное влияние на работу компании. Слова директора привел на своем сайте телеканал RT.