03 мая 2024, 08:41

Такер Карлсон потребовал срочно распустить НАТО

РИА «Новости»
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Североатлантический альянс следует распустить, так как он препятствует укреплению суверенитета стран, входящих в него. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью с политическим советником Балажем Орбаном.

По мнению Карлсона, страны Запада с помощью НАТО хотели сохранить «собственную цивилизацию», но вместо спасения альянс только разрушает ее. По его мнению, роспуск объединения благоприятно повлияет на США.

«Я считаю, что блок НАТО ужасен для Соединенных Штатов, и что мы должны немедленно распустить его», - предупредил журналист.

Ранее военный аналитик из Института стратегических исследований Военного колледжа армии США Джон Дени допустил, что после избрания нового американского президента в 2024 году НАТО могут распустить. По его словам, упразднение организации ослабит безопасность Европы и станет «негативным сценарием» для Белого дома.

США Военные НАТО Такер Карлсон
03 мая 2024, 12:34
Плавучие электростанции Китая насторожили Госдеп и Пентагон
Global Look Press
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Китай создаст плавучие атомные электростанции в Южно-Китайском море. Американские военные увидели в этом угрозу, так как такие реакторы смогут подпитывать не гражданские, а военные объекты, сообщила газета The Washington Post.

«Планируемое использование Китаем плавучих атомных электростанций может иметь потенциальные последствия для всех стран региона», - заявил глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джон Акилино.

Он предупредил, что Китай намерен использовать плавучие реакторы для усиления военного контроля над Южно-Китайским морем. Джон Акилино уверен, что реализация проекта дестабилизирует обстановку в регионе. Высокопоставленный представитель Госдепартамента согласился с адмиралом. Он сказал журналистам, что США обеспокоены развертыванием китайских плавучих АЭС.

Проектирование плавучих ядерных энергетических реакторов началось в 2010 году. Их энергию планировали задействовать в разведке нефти и опреснении морской воды. Журналисты заявили, что искусственные острова в Южно-Китайском море вместе с платформами АЭС удастся использовать в военных целях - для бесперебойного проведения учений.

Посольство Китая в США обвинило Белый дом в дестабилизации обстановки в Южно-Китайском море. Дипломаты заявили о планах разрешить территориальные конфликты путем переговоров.

США Международные отношения Китай АЭС
03 мая 2024, 12:24
Западный политик пригрозил отрезать Россию от Калининграда
Global Look Press
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России следует «ограничить» доступ к Калининградской области. Об этом заявил кандидат в Европарламент от партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола, его процитировало издание Verkkouutiset.

Он подчеркнул, что из-за Калининграда якобы происходят помехи в работе GPS, поэтому экипажи европейских самолетов сталкиваются с трудностями в навигации.

«Если Россия мешает нам осуществлять авиаперелеты, почему бы не запретить или ужесточить доступ России в Калининград?» - предложил финский политик.

Ранее Латвия, Литва и Эстония обвинили Россию в том , что она якобы подавляет сигналы GPS и создает помехи для навигации самолетов. По данным газеты Financial Times , из-за сбоев развернулись два финских борта.

Глава GPS главы МИД Эстонии Маргус Цахкна предположил, что сигналы GPS глушатся из Санкт-Петербурга, Пскова и Калининграда, сообщила «Газета.ru».

Самолеты Россия Работа Европарламент Калининград
03 мая 2024, 11:43
Страны Евросоюза испугались обратного эффекта конфискации активов России
Unsplash
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Члены Евросоюза опасаются изымать замороженные активы России по нескольким причинам. В случае переговоров с Украиной страна попросит заложенные деньги обратно, а другие государства потребуют выплаты репараций за конфликты прежних лет, сообщило издание Financial Times.

Немецкий чиновник заявил о существовании финансовых рисков при использовании доходов от замороженных активов в качестве залога для кредитов или облигаций на помощь Украине. По его словам, в случае мирных переговоров Россия потребует свои деньги обратно, а Евросоюз не сможет их вернуть.

«Может сложиться ситуация, при которой Россия потребует вернуть ее замороженные активы и в обмен согласится на территориальные уступки Украине. Вы не можете сделать этого, если вы уже заложили эти активы», - предупредил он.

Кроме того, на Западе опасаются, что изъятие российских активов в пользу Украины вызовет «шквал репарационных требований». Например, страны, пострадавшие от двух мировых войн, потребуют возмещения от Германии, а бывшие колонии - от метрополий.

Страны «Большой семерки» перестали обсуждать полную конфискацию активов России , несмотря на призывы Украины.

Ura.ru сообщил, что из страха возмездия они занялись поиском альтернативных вариантов использования этих денег.

Международные отношения Россия Евросоюз Деньги
03 мая 2024, 09:49
«За пределами добра и зла». Богатые страны попали в безвыходное положение из-за госдолга
Freepik
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Богатые страны, в том числе Соединенные Штаты, оказались в безвыходном положении из-за госдолга. Об этом РИА «Новости» заявил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

«Главный вопрос - что собираются делать с этим госдолгом богатые страны, например США. По моим представлениям, у них положение - безвыходное», - указал он.

Можин отметил, что долги бедных стран стоит списывать либо реструктурировать, а богатые могут пойти несколькими путями. Либо достичь первичного профицита бюджета, поддерживать его несколько лет и медленно сокращать долг, мирясь с неизбежной рецессией, либо обесценить долг с помощью инфляции или вырасти из него путем роста экономики. Однако в случае с США аналитики МВФ исключают все эти возможности. Стране остается только бездействовать и наблюдать за накоплением госдолга.

Есть еще «отвратительный пятый вариант»: реструктурировать долговые обязательства в одностороннем порядке. Причем это сделают только для зарубежных держателей государственных облигаций.

«Это будет уже совсем за пределами добра и зла», - считает Алексей Можин.

Ранее блогер «Голос Мордора» рассказал о непосильных долгах, набранных странами Европы.

Долги США Банки Экономика Госдолг

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