Такер Карлсон обвинил власти США в «сливе» информации

Журналист отметил, что Сноуден не хотел появления информации об их тайной встрече.

«Эдвард говорил, что не хочет распространения информации о нашей встрече. Единственная причина, по которой я говорю про это, заключается в публикации издания Semafor. Им слили сведения о моей поездке от американской разведки с использованием моего телефона», - сказал он.

Карлсон вспомнил, что у него также были проблемы с телефоном во время поездки в Северную Корею несколько лет назад.

«Я кое с кем разговаривал из совета по национальной безопасности. Они знали, что правительство Южной Кореи отслеживает мой телефон», - добавил журналист.

Карлсон посещал Россию в феврале, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. В социальной сети X видеопубликация беседы набрала более 200 миллионов просмотров.