Такер Карлсон назвал сумасшедшими сенаторов, призвавших бомбить Иран

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Журналист опубликовал скриншоты с призывами Корнина и Грэма и дал им свою оценку: «Чертовы душевнобольные».

Ранее стало известно, что беспилотный летательный аппарат атаковал военную базу США в Иордании. В результате удара погибли трое военных , еще 34 пострадали.

Американский президент Джо Байден отмечал, что к атаке причастны члены радикальных группировок. По его словам, они также промышляли в Ираке и Сирии при непосредственной поддержке Ирана. Байден обещал, что ответственность неминуемо настигнет всех виновных.

После этого Грэм призвал Байдена атаковать Иран в качестве сдерживания будущей агрессии и возмездия за гибель военнослужащих.