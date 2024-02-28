Такер Карлсон назвал единственное условие победы «дряхлого Байдена» на выборах

«Дряхлый человек не сможет быть избранным в самой могущественной стране мира, если не будет фальсификации, и точка. Кто проголосует за дряхлого человека?» - сказал журналист.

По мнению Такера Карлсона, победа Джо Байдена на предстоящих выборах станет шуткой над демократией. Журналист заявил, что всему миру очевидно - политик утратил способность ходить и говорить.

Он рассказал коллеге, как прошло интервью с президентом России Владимиром Путиным. Такера Карлсона поразило, что российский лидер практически не критиковал Джо Байдена и НАТО.

Республиканец Дональд Трамп предупредил, что его соперник может не дотянуть до ноябрьского голосования. Джо Байден в очередной раз заставил публику усомниться в его ментальном здоровье, когда рассказал о встрече с Си Цзиньпином.