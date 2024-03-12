12 марта 2024, 22:14

Таинственный стальной монолит напугал британцев

Unsplash
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Трехметровый блестящий столб обнаружили на холме в британском Уэльсе. Об этом сообщил телеканал Sky News.

«Серебристый монолит нашли местные жители во время прогулки на холме Хей-Блафф около городка Хей-он-Уай», - уточнили журналисты.

По данным канала, впервые его заснял местный бегун Ричард Хайнс, который часто совершает пробежки в этих местах. Новый столб нашли спустя четыре года после обнаружения нескольких похожих объектов в различных странах мира. Таким образом, он стал уже шестым по счету.

Несколько лет назад арт-группа The Most Famous Artist заявила о своей причастности к установке одного из монолитов. Его обнаружили в 2020 году в пустыне американского штата Юта.

С тех пор монолиты из нержавеющей стали замечать по всему миру. Второй такой объект нашли в Румынии. В Калифорнии таинственную стелу установили на вершине горы Пайн-Маунтин. В январе 2021 года еще один загадочный монолит появился в канадском городе Торонто.

Великобритания Калифорния Румыния
12 марта 2024, 19:41
Армения назвала сроки вывода российских пограничников из аэропорта Еревана
РИА «Новости»
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Российские пограничники покинут аэропорт Звартноц в Ереване до 1 августа 2024 года. Сроки их вывода озвучил на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Послание, направленное российским пограничникам, - это в первую очередь благодарственное письмо. В этом письме указана дата - 1 августа 2024 года. С этого дня российские пограничники прекратят нести службу в аэропорту Звартноц», - сказал он.

Глава армянского правительства назвал отвод российских пограничников рабочим, а не политическим процессом.

Также Пашинян заявил, что Армения готова выйти из Организации Договора о коллективной безопасности , если блок не уточнит понимание суверенных границ республики. Он уточнил, что не общался с президентом России Владимиром Путиным более двух месяцев.

Вопрос выхода Армении из ОДКБ обсуждают с мая 2023 года. Никол Пашинян обвинил союзников в невыполнении договора о коллективной безопасности.

Армения Международные отношения Россия
12 марта 2024, 19:24
Оператор «Северных потоков» подал иск к страховщикам на 400 млн евро
РИА «Новости»
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Компания Nord Stream AG подала в Высокий суд Лондона иск почти на 400 миллионов евро к страховщикам. Причиной стал их отказ покрыть ущерб от взрывов на газопроводе «Северный поток», сообщила Financial Times.

Nord Stream AG является оператором газопровода. По данным издания, исковое заявление компания подала в февраля. Ответчиками по нему выступят компании Lloyd’s of London и Arch Insurance.

По предварительным оценкам оператора «Северного потока», сумма на удаление воды из трубопроводов, стабилизацию их работы, ремонт и замену потерянного газа составляет порядка 1,2 - 1,35 миллиарда евро.

Диверсии на трех нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» произошли в конце сентября 2022 года. Генпрокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Позже журналист из США Сеймур Херш раскрыл данные о том, что взрывные устройства под российскими магистральными газопроводами заложили в июне 2022-го. Сделали это, по его данным, водолазы американских ВМС при поддержке норвежских специалистов.

Северный поток
12 марта 2024, 18:27
ЕП одобрил закон о криминализации обхода санкций
РИА «Новости»
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Члены Европарламента поддержали закон, который устанавливает уголовное наказание за обход санкций. Ожидается, что он позволит конфисковывать замороженные частные российские активы. Информацию о законопроекте разместили на сайте ЕП.

За документ проголосовали 543 депутата, 45 выступили против, еще 27 воздержались от участия в голосовании. В нем указали все принимаемые Евросоюзом санкции, а также ответственность за их нарушение или обход. Нарушителям грозят штрафы или лишение свободы на срок до пяти лет.

Речь в том числе идет о сокрытии и переводе денежных средств, которые подлежат заморозке. Сюда же входит сокрытие информации о владельце имущества. Наказание не будет распространяться за оказание гуманитарной помощи.

Теперь законопроект должен утвердить Совет ЕС, затем он появится в официальном журнале. Документ вступит в силу через 20 дней с момента опубликования.

В Швейцарии приняли законопроект, который предусматривает создание механизма для передачи замороженных активов Центробанка России в пользу Украины. Власти страны назвали эти средства репарациями. В МИД России пригрозили Швейцарии ответными действиями.

Законы Санкции Европарламент
12 марта 2024, 18:16
Первый автомобиль с российскими номерами задержали в Литве
Global Look Press
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Таможенники на контрольно-пропускном пункте в Литве задержали первый автомобиль с российскими государственными регистрационными знаками. Об этом сообщила пресс-служба таможенного управления прибалтийской республики.

В ведомстве уточнили, что автомобиль Audi Q7 остановили на КПП рядом с населенным пунктом Медининкай За рулем находился гражданин Молдавии, который ехал в Белоруссию. Против него завели административное дело. Автомобиль, вероятно, конфискуют.

Власти Литвы заявляли, что с 11 марта начали изымать машины с российскими номерами. Водителям рекомендовали сменить номер на литовский, либо покинуть страну. Иначе им грозит конфискация транспорта в пользу государства.

В литовской таможне уточняли, что ограничение на движение не будет действовать только на автомобили, которые следуют транзитом в Калининградскую область либо из нее.

Литва Россия Машины Водители

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