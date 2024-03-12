Таинственный стальной монолит напугал британцев

«Серебристый монолит нашли местные жители во время прогулки на холме Хей-Блафф около городка Хей-он-Уай», - уточнили журналисты.

По данным канала, впервые его заснял местный бегун Ричард Хайнс, который часто совершает пробежки в этих местах. Новый столб нашли спустя четыре года после обнаружения нескольких похожих объектов в различных странах мира. Таким образом, он стал уже шестым по счету.

Несколько лет назад арт-группа The Most Famous Artist заявила о своей причастности к установке одного из монолитов. Его обнаружили в 2020 году в пустыне американского штата Юта.

С тех пор монолиты из нержавеющей стали замечать по всему миру. Второй такой объект нашли в Румынии. В Калифорнии таинственную стелу установили на вершине горы Пайн-Маунтин. В январе 2021 года еще один загадочный монолит появился в канадском городе Торонто.