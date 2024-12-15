Таинственные беспилотники парализовали работу аэропорта в США

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«Прошлой ночью взлетно-посадочные полосы на аэродроме Стюарт были закрыты примерно на час из-за активности беспилотников в воздушном пространстве. Это зашло слишком далеко», - заявила губернатор.

Хокул призвала федеральные власти помочь разобраться в ситуации.

Ранее Пентагон опроверг информацию , что замеченные в Нью-Джерси беспилотники выпущены с иранского «корабля-матки». Неопознанные дроны замечали в ночном небе над центральной и северной частями Нью-Джерси с середины ноября.

Избранный президент США Дональд Трамп призвал сбивать таинственные дроны, если их полет не санкционирован властями.