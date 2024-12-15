15 декабря 2024, 04:23

Таинственные беспилотники парализовали работу аэропорта в США

РИА «Новости»
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Неизвестные беспилотники в небе штата Нью-Йорк привели к закрытию аэропорта Стюарт. Об этом сообщила губернатор штата Кэти Хокул.

«Прошлой ночью взлетно-посадочные полосы на аэродроме Стюарт были закрыты примерно на час из-за активности беспилотников в воздушном пространстве. Это зашло слишком далеко», - заявила губернатор.

Хокул призвала федеральные власти помочь разобраться в ситуации.

Ранее Пентагон опроверг информацию , что замеченные в Нью-Джерси беспилотники выпущены с иранского «корабля-матки». Неопознанные дроны замечали в ночном небе над центральной и северной частями Нью-Джерси с середины ноября.

Избранный президент США Дональд Трамп призвал сбивать таинственные дроны, если их полет не санкционирован властями.

США Беспилотники Нью-Йорк
15 декабря 2024, 03:57
Американский телеканал заплатит Трампу круглую сумму за клевету
РИА «Новости»
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ABC News выплатит 15 миллионов долларов в рамках мирового соглашения, достигнутого с избранным президентом США Дональдом Трампом против телеканала и ведущего Джорджа Стефанопулоса. Об этом сообщил CNN.

В соглашении, которое обнародовали представители издания, говорится, что телеканал выплатит еще миллион долларов в качестве гонорара адвокатам Трампа и принесет извинения.

«ABC News и Джордж Стефанопулос сожалеют о заявлениях в отношении президента Дональда Трампа, сделанных во время интервью Джорджа Стефанопулоса с представителем Нэнси Мейс в программе This Week на канале ABC 10 марта 2024 года», - сообщили адвокаты телеканала.

Трамп подавал иск в федеральный суд Флориды, утверждая, что Стефанопулос и ABC News опорочили его - ведущий 10 раз в прямом эфире заявил как факт, что присяжные признали Трампа виновным в изнасиловании Джин Кэррол.

Кэррол утверждала , что встреча с Трампом у нее произошла в универмаге в середине 1990-х годов. В 2023 году присяжные постановили, что Дональд Трамп совершил над Кэррол сексуальное насилие - но не нашли доказательств того, что он ее изнасиловал, в американском законодательстве речь идет о преступлениях разной степени тяжести.

США Суд Адвокаты Дональд Трамп Деньги
15 декабря 2024, 02:05
Вучич договорился с Фицо о совместной поездке в Москву на парад 9 Мая
РИА «Новости»
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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что договорился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо о поезде в Москву на Парад Победы. Об этом он рассказал в эфире TV Informer.

«Девятого мая - День Победы над фашизмом, мы уже договорились с Фицо, что поедем в Москву», - заявил Вучич.

Ранее сербский лидер отмечал, что если не произойдет «конца света», то он прибудет на 80-летие Победы над фашизмом в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.

Согласие Фицо посетить празднование Дня Победы в Москве назвали знаковым событием , так как страна является членом НАТО и Евросоюза. Российские политологи предположили, что на Красной площади в 2025 году мы «увидим много лиц, которых и не ожидали». На празднование Дня Победы в Москву могут пригласить лидеров Греции, Хорватии, Австрии, Болгарии и Турции.

День Победы 9 мая ВОВ Сербия Россия Парад Победы Великая Отечественная война Москва
15 декабря 2024, 01:45
Лидер оппозиции Сирии рассказал об отношениях с Россией
РИА «Новости»
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Сирия дала России возможность пересмотреть отношения с сирийцами для соблюдения взаимных интересов. Об этом в эфире телеканала Syria TV заявил лидер сирийской вооруженной оппозиции, глава «Хайат Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*) Ахмед аш-Шараа (известный как Абу Мухаммед аль-Джулани).

«Сирийское руководство стремилось не провоцировать Россию и дало ей возможность пересмотреть отношения с Сирией таким образом, чтобы это отвечало общим интересам», - сообщил аш-Шараа.

Он отметил, что данный этап требует тщательного управления международными отношениями.

Россия ведет переговоры с новыми сирийскими властями о сохранении двух военных базы: в Тартусе и Хмеймиме. Тартус является единственной базой страны в Средиземном море. Ситуация в Сирии нестабильная, российская сторона сделает все возможное, чтобы остаться в республике.

*Запрещенная в России террористическая организация

Сирия Военные Отношения Россия Переговоры Оппозиция
14 декабря 2024, 22:04
В ресторане на грузинском курорте обнаружили тела 12 человек
РИА «Новости»
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В индийском ресторане на грузинском горнолыжном курорте Гудаури обнаружили тела 12 человек. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны.

Погибших обнаружили на втором этаже ресторана, где была спальня. Все они были работниками этого заведения. Среди них - большинство иностранцы и лишь один гражданин Грузии.

По данным МВД республики, никаких признаков насильственной смерти криминалисты не обнаружили. В полиции предположили, что причиной смерти мог стать угарный газ от обнаруженного в том же помещении бензогенератора, который могли включить прошлой ночью из-за отключения электричества.

Криминалисты начали проводить все необходимые следственные мероприятия на месте происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее в Серпухове два человека погибли из-за мертвого голубя. Тело птицы наглухо запечатало вентиляционный канал газового бойлера.

Грузия Электричество Газ Полиция Рестораны

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