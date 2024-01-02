02 января 2024, 08:04

Таиланд отказался вводить ограничения для туристов из-за COVID-19

РИА «Новости»
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Власти Таиланда не планируют вводить ограничения для российских туристов на фоне роста заболеваемости COVID-19, о чем предупреждала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Такое мнение высказал РИА «Новости» посол страны в Москве Сасиват Вонгсинсават.

«Нет, поскольку ситуация с COVID-19 сейчас отличается от того, что было раньше», - пояснил высокопоставленный дипломат это решение.

По его словам, сейчас симптомы болезни «менее жесткие», чем те, что были два года назад. Вонгсинсават напомнил, что в Таиланде принимают профилактические меры, чтобы замедлить рост заболеваемости.

ВОЗ в конце декабря сообщила, что число случаев заражения COVID-19 во всем мире возросло на 52%, до 850 тысяч. Тогда Россия вошла в тройку стран с наибольшим приростом заболевших.

Ранее инфекционист Давыдова заявила, что сейчас нет предпосылок , указывающих на появление новой пандемии в 2024 году.

Туризм Россия Таиланд
02 января 2024, 08:30
Главного южнокорейского оппозиционера ранили ножом в Пусане
РИА «Новости»
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Мужчина напал с ножом на главу южнокорейском оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мена во время его выступления в Пусане. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По информации источника, политик посетил строительную площадку нового аэропорта в городе. Во время его общения с прессой из толпы выскочил мужчина с ножом и нанес Чжэ Мену удар в область шеи.

Оппозиционеру оказали срочную медицинскую помощь на месте ЧП, а спустя 20 минут его отвезли в больницу на скорой помощи. Состояние Чжэ Мена на данный момент неизвестно. Нападавшего задержали на месте, с ним работает полиция.

Агентство Realmeter отметило, что уровень поддержки Объединенной демократической партии по состоянию на 1 января составлял примерно 43,6%, тогда как правящую фракцию «Гражданская сила» поддерживали лишь 38,1% населения, отметил RT.

Южная Корея Полиция
02 января 2024, 07:38
Макрон оскорбил французов в новогоднем обращении
РИА «Новости»
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Лидер французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Эммануэль Макрон во время новогоднего обращения к нации оскорбил флаг своей страны. По его мнению, флагштоки с флагами Франции и других стран Евросоюза находились слишком далеко. Об этом Филиппо написал в соцсети X.

«Как он посмел! Флаг Франции отнесен к остальным флагам далеко на фоне, а еще там висит сине-желтая тряпка ЕС» - возмутился Филиппо.

Он считает, что Макрон в очередной раз доказал свою ненависть к Франции. До этого в новогодних эфирах флаг Франции находился недалеко от Макрона, иногда рядом с ним размещали флаг ЕС.

Новогоднее обращение Макрона вызвало критику со стороны простых граждан. Им не понравился тезис французского президента о том, что нужно остановить Россию. Макрон агитировал французов поддерживать «суверенитет Европы» и помогать Украине.

Эммануэль Макрон Франция
02 января 2024, 07:28
Число жертв землетрясений в Японии увеличилось до 24
РИА «Новости»
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Жертвами серии землетрясений в японской префектуре Исикава, произошедших 1 января, стали 24 человека. До этого сообщалось о 13 погибших. Обновленные данные со ссылкой на медиков представило агентство Kyodo.

Агентство уточнило, что наибольшее число погибших зафиксировали в городе Вадзима, где обрушилось 50 домов. Число пострадавших исчисляется десятками, точных цифр пока нет. Спасатели ищут людей под завалами.

В понедельник в японской префектуре Исикава произошло одно из самых мощных землетрясений за последние 139 лет. Магнитуда толчков варьировалась в пределах 5,7-7,6. Позднее власти объявили угрозу цунами. Стихия накрыла северо- западное побережье , разрушая все на своем пути.

Землетрясения Япония
02 января 2024, 06:15
Россия выиграет при прямом конфликте с США — экс-сотрудник ЦРУ
РИА «Новости»
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Россия выиграет в прямом конфликте с США. Российский военный потенциал высок и опережает американский, заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Бывший разведчик предостерег США. Он посоветовал не недооценивать оппонента. В обратном случае есть риск проигрыша.

«Если вы недооцениваете своего оппонента и думаете: „Я могу его победить“, не удостоверившись, что на самом деле вам противостоит боец смешанных единоборств, выигравший 10 чемпионатов, то после выхода на бой вам надерут задницу. И, честно говоря, я думаю, именно это и произойдет с США», - отметил Джонсон.

Именно по этой причине, считает экс-разведчик, Россия ответит США, если страна «затеет драку».

Американский план по истощению РФ через украинский кризис не сработал. Отношение к конфликту самого Запад тоже активно меняется, сообщило издание Life.

Ранее политолог Данила Гуреев рассказал «360», что изменится в США, если Дональд Трамп победит на грядущих президентских выборах и придет к власти. Он назвал политика «специфическим персонажем», которому западные страны точно не обрадуются.

США Военные Дональд Трамп Россия Запад

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