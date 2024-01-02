Таиланд отказался вводить ограничения для туристов из-за COVID-19

«Нет, поскольку ситуация с COVID-19 сейчас отличается от того, что было раньше», - пояснил высокопоставленный дипломат это решение.

По его словам, сейчас симптомы болезни «менее жесткие», чем те, что были два года назад. Вонгсинсават напомнил, что в Таиланде принимают профилактические меры, чтобы замедлить рост заболеваемости.

ВОЗ в конце декабря сообщила, что число случаев заражения COVID-19 во всем мире возросло на 52%, до 850 тысяч. Тогда Россия вошла в тройку стран с наибольшим приростом заболевших.

Ранее инфекционист Давыдова заявила, что сейчас нет предпосылок , указывающих на появление новой пандемии в 2024 году.