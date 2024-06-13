Таиланд официально заявил о намерении вступить в БРИКС

«В качестве связующего звена между различными группами стран Таиланд мог бы повысить инклюзивность и взаимосвязанность БРИКС и сделать БРИКС более эффективным в продвижении интересов развивающихся стран», - заявили в пресс-службе МИД Таиланда.

Встреча, на которой Лавров получил письмо, состоялась в Нижнем Новгороде. По приглашению российского министра Санджампонгса участвовал в «Диалоге БРИКС с развивающимися странами». На мероприятии собрались 22 министра и представители государств БРИКС. Оно прошло в рамках совещания министров иностранных дел стран объединения.

В конце мая стало известно, что власти Таиланда согласовали текст письма о намерении вступить в БРИКС.