13 июня 2024, 17:16

Таиланд официально заявил о намерении вступить в БРИКС

РИА «Новости»
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Глава МИД Таиланда Марис Санджампонгса вручил российскому коллеге Сергею Лаврову письмо о намерении страны вступить в БРИКС. Это произошло еще 11 июня.

«В качестве связующего звена между различными группами стран Таиланд мог бы повысить инклюзивность и взаимосвязанность БРИКС и сделать БРИКС более эффективным в продвижении интересов развивающихся стран», - заявили в пресс-службе МИД Таиланда.

Встреча, на которой Лавров получил письмо, состоялась в Нижнем Новгороде. По приглашению российского министра Санджампонгса участвовал в «Диалоге БРИКС с развивающимися странами». На мероприятии собрались 22 министра и представители государств БРИКС. Оно прошло в рамках совещания министров иностранных дел стран объединения.

В конце мая стало известно, что власти Таиланда согласовали текст письма о намерении вступить в БРИКС.

Сергей Лавров Россия Таиланд МИД РФ БРИКС
13 июня 2024, 17:55
После школы в армию. В Литве утвердили реформу воинской повинности
РИА «Новости»
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Молодых людей в Литве будут призвать на военную службу сразу после окончания школы. Закон вступит в силу в 2026 году, сообщила государственная радиостанция LRT.

На пленарном заседании сейма за реформу воинской повинности проголосовали 85 депутатов, трое парламентариев выступили против, еще 14 человек воздержались.

«Главное, что в этом законопроекте заложен принцип, который будет действовать для всех», - заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

Согласно новому порядку, в 17 лет будущие военнообязанные должны связаться с призывными пунктами, оставить свои анкетные и контактные данные, а также пройти медосмотр. В 18 лет молодых людей могут призвать в армию.

Ранее в Литве состоялись учения НАТО. Так России хотели показать, как блок может «защитить восточный фланг» Европы от «вторжения», заявил генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер.

НАТО наращивает военное присутствие на западных и северных рубежах стран ОДКБ, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. Он указал на рост числа провокаций в воздушном пространстве, сообщил RT.

Школы Литва Военные Армия
13 июня 2024, 16:25
МИД Белоруссии опроверг слухи об ухудшении отношений с Арменией
Unsplash
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Белоруссия не планирует ухудшать отношения с Арменией, несмотря на отзыв посла. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, сообщило издание «Беларусь сегодня».

Дипломат напомнил, что две страны связывают продолжительные дружеские отношения. По его ловам, Армения и Белоруссия ведут взаимовыгодную торговлю.

Глаз рассказал, что «внешние игроки» пытаются внести разлад в отношения двух государств, но белорусские власти не собираются поддаваться на эти провокации.

Ранее посла Армении в Белоруссии вызвали в Ереван для консультаций. Перед этим армянский премьер-министр Никол Пашинян негативно высказался в адрес президента Александра Лукашенко.

Армения Дипломатия Белоруссия Отношения Торговля
13 июня 2024, 15:23
Ряд банков Киргизии прекратил работу с системами денежных переводов из России
Unsplash
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Сразу несколько банков Киргизии прекратили работу с системами денежных переводов из России в республику и в обратном направлении. Об этом сообщил «Интерфакс».

Mbank ввел временное ограничение по рублевым счетам и картам в связи с волатильностью курса и возможными колебаниями валютного рынка. В приложении банка «Компаньон» по техническим причинам недоступны получение и отправка переводов в рублях.

По данным РСК банка, из-за технических неполадок не работают системы переводов Astrasend, «Сбербанк онлайн», «Золотая корона» и Contact.

Накануне стало известно, что Мосбиржа попала в новый пакет санкций Соединенных Штатов. Площадка приостановила торги в долларах и евро. В ЦБ отметили, что произошедшее не скажется на расчете курса рубля.

Банки Киргизия Рубль Россия
13 июня 2024, 15:06
«Нормальная практика». Песков не увидел повода для беспокойства в учениях на Кубе
РИА «Новости»
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Нет ничего неестественного в том, что российские корабли подошли к берегам Кубы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге заявил, что военные учения России не должны вызывать беспокойство других стран, сообщили «Известия».

Он назвал проведение военных учений , в том числе в разных регионах мира, нормальной практикой. Песков сказал, что особенно это касается такой крупной морской державы, как Россия.

«И в осуществлении подобных визитов это тоже распространенная практика, поэтому не видим никаких поводов для беспокойства в данном случае», - заявил он.

Российские военные корабли заметили у берегов Кубы. Минобороны сообщило, что после учений по применению высокоточного ракетного оружия ударная группа Северного флота прибыла в порт Гаваны с неофициальным визитом. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан объявил, что американские силы проследят за судами. Норвежский политолог Гленн Дизен заявил, что их отправкой российские власти показали НАТО готовность ответить на пересечение красных линий.

Военные учения Дмитрий Песков Военные Армия

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