Таиланд одобрил проект письма о вступлении в БРИКС
Правительство Таиланда согласовало текст письма о намерении страны вступить в БРИКС. Об этом сообщило новостное издание Thansettakij со ссылкой на пресс-секретаря канцелярии премьер-министра Чая Ватчаронга.
«На собрании кабинета министров было решено одобрить проект письма, выражающего намерение Таиланда присоединиться в качестве члена группы стран БРИКС», - передало издание слова пресс-секретаря.
Процесс присоединения Таиланда к объединению может ускорить предстоящий саммит стран БРИКС в России, отметил Ватчаронг.
Недавно о намерении вступить в БРИКС сообщила Шри-Ланка. Страна проведет консультации с Индией и попросит ее поддержки на пути вступления в объединение.