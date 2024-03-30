Таджикистан усилил работу с трудовыми мигрантами в РФ после теракта в «Крокусе»

Работа ведется по линии Минтруда и через миграционные службы, представленные во всех регионах. По словам Нодири, граждан предупреждают, что экстремисты вербуют пособников через социальные сети.

В других странах, где есть таджикские диаспоры, также проводится работа, подытожила замминистра.

Накануне столичный суд отправил в СИЗО девятого фигуранта по делу о теракте в Подмосковье. Им оказался 24-летний гражданин Таджикистана , проживавший в хостеле у метро «Щелковская». Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.