12 апреля 2024, 18:21

Таджикистан призвал не пытать обвиняемых в теракте в «Крокусе»

РИА «Новости»
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Российские правоохранители не должны применять пытки при расследовании теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом заявил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, сообщила Asia-Plus.

«Демонстрация в информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей террористического акта c применением пыток к ним в виде нанесения телесных увечий недопустима», - сказал он.

Глава МИД указал, что в медиапространстве стран СНГ не должны транслироваться проявления ненависти и расизма в отношении граждан Таджикистана.

Также Мухриддин отметил, что страна ожидает справедливого следствия. По его мнению, наказание за теракт в «Крокусе» должны понести организаторы, исполнители и заказчики.

Террористы расстреляли зрителей концерт группы «Пикник» в здании «Крокус Сити Холла» 22 марта. Жертвами теракта стали 145 человек.

Силовики оперативно задержали подозреваемых, ими оказались выходцы из Таджикистана.

Задержания Таджикистан Теракт в «Крокусе»
12 апреля 2024, 19:46
Иран пригрозил атаковать военные объекты США
РИА «Новости»
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Иран направил США предупреждение о том, что в случае вмешательства в конфликт с Израилем американские силы в регионе будут атакованы. Об этом сообщил портал Axios.

«Иран передал сообщение президенту Джо Байдену через несколько арабских стран: если Соединенные Штаты вмешаются в боевые действия между Израилем и Ираном, их силы атакуют», - говорится в публикации.

В настоящее время руководства США и Израиля готовятся к ракетным ударам Ирана в ответ на удар ЦАХАЛ по Дамаску, в котором погиб иранский генерал.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что иранская армия нанесет удар по Израилю в ближайшие двое суток. Под угрозой могут оказаться южные и северные районы страны.

Политолог Олег Гущин в беседе с «360» отметил, что США не смогут быстро справиться с Ираном в случае реального конфликта.

США Израиль Иран
12 апреля 2024, 19:08
Молдавские депутаты поддержали приостановку действия ДОВСЕ
Global Look Press
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Депутаты молдавского парламента поддержали в окончательном чтении законопроект о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), заявил спикер Игорь Гросу. Его слова привело РИА «Новости».

«Законопроект о приостановлении действия ДОВСЕ одобрен во втором чтении голосами 53 депутатов», - сказал парламентарий.

На минувшей неделе документ одобрил кабмин Молдавии. Теперь его передадут на утверждение президенту Майе Санду. Законопроект вступил в силу через 150 дней после того, как стран-участниц ДОВСЕ уведомят о решении Кишинева.

Молдавские оппозиционные политики опасаются, что это приведет к дестабилизации обстановки в стране.

В начале апреля власти Румынии выступили за объединение с Молдавией.

При этом ни Гагаузия, ни Приднестровье эту инициативу не поддерживают.

Молдавия Депутаты
12 апреля 2024, 18:33
Россия согласилась на контакты с Западом для поимки террористов
РИА «Новости»
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В России готовы к сотрудничеству спецслужб с коллегами из западных стран. Постоянный представитель страны при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании СБ всемирной организации отметил, что это необходимо для установления и поимки заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле», а также взрывов на газопроводах «Северные потоки». Видео с его речью опубликовала пресс-служба диппредставительства.

Он напомнил, что страны Запада осудили нападение на концертный зал, поэтому Россия рассчитывает на их помощь в организованном расследовании для установки всех причастных к теракту.

«Рассчитываем, что западные коллеги будут сотрудничать с нами в вопросах поимки заказчиков теракта в „Крокус Сити Холле“ и привлечения их к ответственности, равно как и вопросах наказания виновных в терактах на „Северных потоках“ », - заявил Небензя.

С требованием наказать всех причастных к нападению также выступил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин на заседании Совета глав МИД стран СНГ в Минске. Он подчеркнул, что к ответственности необходимо привлечь не только исполнителей и их пособников , но также и организаторов и заказчиков.

Группа вооруженных мужчин открыла стрельбу по людям в холле и концертном зале «Крокус Сити Холла» 22 марта. Перед отходом боевики подожгли здание и скрылись. Жертвами нападения стали 145 человек.

Исполнителей теракта силовики задержали в Брянской области. В ходе допросов выяснилось, что все они уроженцы Таджикистана. После правоохранители задержали пособников боевиков, которые обеспечили их деньгами, транспортом и квартирой.

Газопровод Северный поток — 2 Терроризм Россия Запад Северный поток Теракт в «Крокусе»
12 апреля 2024, 17:56
Звезда k-pop умерла в туалете во время вечеринки
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Звезда k-pop Пак Бо Рам умерла вечером 11 апреля в возрасте 30 лет. Девушка потеряла сознание в туалете во время вечеринки, сообщил портал Allkpop со ссылкой на агентство певицы Xanadu Entertainment.

По информации издания, девушка была в гостях и около 22:00 отошла в туалет. Когда через некоторое время она не вернулась, один из присутствующих пошел проверить ее и обнаружил, что певица лежит на раковине без сознания. Друзья немедленно позвонили в скорую и попытались провести искусственное дыхание.

Девушку доставили в Университетскую больницу Ханянг, где медики констатировали смерть. Полиция начала проверку по факту произошедшего.

Исполнительница планировала отметить свой 10-летний юбилей в профессиональном шоу-бизнесе новым релизом.

Пак Бо Рам родилась 1 марта 1994 года. В 2014 году она выиграла национальную премию в номинации «Артист года». Ее песни звучат в некоторых фильмах и сериалах. Певица также появилась в качестве камео в одной из дорам.

Песни Фильмы Музыка Южная Корея

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