Таджикистан призвал не пытать обвиняемых в теракте в «Крокусе»

Иран направил США предупреждение о том, что в случае вмешательства в конфликт с Израилем американские силы в регионе будут атакованы. Об этом сообщил портал Axios.

«Иран передал сообщение президенту Джо Байдену через несколько арабских стран: если Соединенные Штаты вмешаются в боевые действия между Израилем и Ираном, их силы атакуют», - говорится в публикации.

В настоящее время руководства США и Израиля готовятся к ракетным ударам Ирана в ответ на удар ЦАХАЛ по Дамаску, в котором погиб иранский генерал.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что иранская армия нанесет удар по Израилю в ближайшие двое суток. Под угрозой могут оказаться южные и северные районы страны.

Политолог Олег Гущин в беседе с «360» отметил, что США не смогут быстро справиться с Ираном в случае реального конфликта.