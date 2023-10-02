Таблички с названием улицы маршала СССР Конева начали снимать в Праге

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Первые две таблички заменили на пересечении бывшей улицы Конева с Таховской площадью, остальные сменят в ближайшее время. Пока на них значится прежнее название.

Имя советского маршала Ивана Конева присвоили улице в 1947 году. Прославленный военачальник участвовал в освобождении Праги от гитлеровцев. В 2022 году Конева лишили статуса почетного гражданина Праги, а потом демонтировали памятник, посвященный ему, несмотря на протесты общественности. .

Затем городской совет Праги решил переименовать и улицу, названную в честь советского маршала. Теперь почти пяти тысячам жителей улицы придется менять все документы, где указан адрес. Министерство иностранных дел Российской Федерации и представители российского посольства в Праге выступали против переименования улицы.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что некоторые нацистские «деятели» времен Второй мировой войны до сих пор носят звание почетных граждан чешских и польских городов. Но лишать их «почестей» власти не собираются , говоря, что это «отражение того времени», и нет законных оснований для такого шага.