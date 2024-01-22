22 января 2024, 04:14

Сюрприз от прежних хозяев. Семья нашла человеческую голову в морозилке купленного дома

РИА «Новости»
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Американская семья нашла человеческую голову в морозилке только что купленного дома. О страшном случае в штате Колорадо написала газета New York Post.

По данным издания, эта история произошла в городе Гранд-Джанкшен. В начале января семья купила там дом. Когда они делали уборку и разбирали оставленные прежними хозяевами вещи, то обратили внимание на морозильную камеру во дворе.

«Они чистили ее, чтобы упаковать, а там внутри оказалась черная сумка. Они открыли сумку, и из нее выпала человеческая голова», - сообщил сосед семейства.

Соседи рассказали, что раньше в доме жила пожилая женщина с сыном. Они ни с кем не общались и уехали сразу после продажи жилья. Полиция приступила к расследованию дела.

В декабре двое иностранцев убили и расчленили жительницу Набережных Челнов. Злоумышленники избавились от тела по частям, после чего ограбили квартиру.

США Убийства Семья Полиция
22 января 2024, 04:07
Перекрывший Босфорский пролив российский танкер отбуксировали
Freepik
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Перекрывший Босфорский пролив российский нефтяной танкер отбуксировали к причалу в Стамбуле. Об этом РИА «Новости» сообщили генеральном управлении береговой охраны Турции.

«Судно Peria отбуксировано к причалу Кючюкчекмедже в Стамбуле», - уточнили в управлении.

Проход судов через пролив возобновили с 20:00 (время совпадает с московским), после почти 14 часов перерыва.

В агентстве также сообщили об ограничении транзита судов со скоростью меньше десяти узлов через пролив Дарданеллы из-за штормовой погоды.

Транзит судов через Босфор временно приостановили из-за поломки нефтяного танкера Peria, следовавшего из России в Измир под флагом Либерии. Во время прохода через пролив в районе деревни Кечилик у судна сломался якорь. В результате танкер заблокировал движение в Босфоре в оба направления.

Ранее Турция отказалась пропустить через проливы Босфор и Дарданеллы подаренный Украине Великобританией тральщик.

Турецкие власти тщательно соблюдают правила Конвенции Монтре, гарантирующие стабильность в Черном море. В рамках соглашения всего в акватории будут нести службу четыре корабля: суда минного поиска и корабли управления.

Турция Нефть Россия Стамбул
22 января 2024, 02:17
Суровая зима в США привела к гибели 89 человек
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Арктический мороз продолжает бушевать в США. Число погибших из-за последствий аномального холода выросло до 89, сообщило CBS News.

В Теннесси погибли 25 человек, в Орегоне - 16. Три человека получили серьезные травмы при падении дерева на автомобиль. Больше всего ДТП, падений деревьев и других ЧП из-за погодных условий зафиксировали в Иллинойсе, Пенсильвании, Миссисипи, Нью-Йорке, Вашингтоне и других штатах.

Власти Орегона объявили режим ЧС после того, как ледяные штормы оставили без электричества 45 тысяч человек. Проблемы с электроэнергией также наблюдались в Пенсильвании, Калифорнии, Нью-Мексико и Индиане. В Чикаго температура воздуха упала до - 34 градусов, после этого школы в штате приостановили работу.

В субботу, 21 января, сообщалось о 61 погибшем в Соединенных Штатах из-за арктического циклона. В ряде американских штатов синоптики прогнозируют морозы до –35 градусов.

США Электричество
22 января 2024, 01:41
Русскоязычные жители Хельсинки протестовали против закрытия границ с РФ
РИА «Новости»
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Русскоязычные жители Хельсинки провели акцию протеста против закрытия контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle.

Митинг организовали активисты Александровского общества. В акции участвовали около 100 человек, которые собрались в полдень у символа Суоми - скульптурной группы «Три кузнеца», а затем прошли до Сенатской площади.

«Если правительство нашло способ, как перевозить грузы, то организация транспорта (через границу) для небольшой группы людей не составит труда», - заявил председатель общества Ростислав Владимирский.

Протестующие потребовали, чтобы финские власти обнародовали, по каким критериям закрыли границу, а также уточнили, в каких случаях они ее откроют.

Как ранее организаторы акции написали в Telegram-канале «Граница Финляндии: петиции, митинги за открытие КПП», что закрытие границы нарушило их права, пострадали их семьи, производство и бизнес.

«Мы хотим видеть Финляндию сильной. Закрытые границы - признак слабости, как будто страна не может их контролировать и принимает крайние меры», - уточнил канал.

Ранее специалист отдела коммуникаций МИД Финляндии Хенрикка Ахтиайнен сообщила, что сотрудники финской пограничной службы продолжают поддерживать контакты с российскими коллегами, несмотря на закрытие КПП.

Финляндия Протесты Россия Митинги
22 января 2024, 01:07
Британец увидел смерть своего сына в прямом эфире
Unsplash
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В Великобритании отец Майка Барнетта стал свидетелем смерти своего сына в прямом эфире новостей. Причиной гибели стало переохлаждение, сообщило Daily Star.

По данным издания, трагическое событие произошло во время ливня, когда Барнетт пытался предотвратить затопление магазина тропической рыбы. Пытаясь привести в порядок сливной канал на затопленной улице, мужчина направился к дренажной канаве, где его занесло сильным течением. В результате его прижало к металлическому забору.

Хозяин магазина Джеффри Клэкстон вызвал помощь и сообщил о произошедшем отцу Майка. Прибыв на место, британец не смог помочь сыну из-за полицейского ограничения.

По приезде домой мужчина начал смотреть телевизор, где по новостям в прямом эфире проводили трансляцию происходящего. Таким образом мужчина увидел, как умер его сын. Позже правоохранители подтвердили, что причиной смерти было переохлаждение.

Ранее стало известно о гибели сына руководителя Zoom Иоганна Циммерна. Парень разбился на электрическом самодельном самолете в Калифорнии.

Великобритания Мужчины

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