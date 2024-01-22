Сюрприз от прежних хозяев. Семья нашла человеческую голову в морозилке купленного дома

По данным издания, эта история произошла в городе Гранд-Джанкшен. В начале января семья купила там дом. Когда они делали уборку и разбирали оставленные прежними хозяевами вещи, то обратили внимание на морозильную камеру во дворе.

«Они чистили ее, чтобы упаковать, а там внутри оказалась черная сумка. Они открыли сумку, и из нее выпала человеческая голова», - сообщил сосед семейства.

Соседи рассказали, что раньше в доме жила пожилая женщина с сыном. Они ни с кем не общались и уехали сразу после продажи жилья. Полиция приступила к расследованию дела.

В декабре двое иностранцев убили и расчленили жительницу Набережных Челнов. Злоумышленники избавились от тела по частям, после чего ограбили квартиру.