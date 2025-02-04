Сына Трампа заметили за отстрелом редких уток в запретной зоне Италии

Дональд Трамп-младший отдыхал в Венеции с партнершей в декабре 2024 года. Он отправился с группой друзей на охоту в лагуну, расположенную в заповеднике. Позднее видео сына американского президента опубликовал посвященный охоте сайт. Предположительно, ролик сняли в Валле Пиримпие.

Территория заповедника охраняется нормами Евросоюза. На видео показаны несколько человек, появляется и сам Трамп-младший. Кроме того, охота в Италии, как объяснила La Repubblica, в принципе не разрешена для нерезидентов страны.

Депутат Альянса зеленых и левых, оппозиционной итальянской партии, Луана Дзанделла направила просьбу разобраться в ситуации министра окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратина.

Политик также потребовала министра выяснить, правда ли сын Трампа занимался незаконным отстрелом охраняемого вида птиц, что в Италии является преступлением.

Ранее экоинспекторы Подмосковья напомнили о правилах охоты на пернатую дичь.