Сына эмира Дубая назначили вице-премьером и министром обороны ОАЭ

На этих постах он сменил своего отца, до этого их занимавшего.

Ранее уволенный с должности главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный приступил к работе в качестве посла этой страны в Великобритании. Указ о назначении экс-военного на дипломатическую должность президент Украины Владимир Зеленский подписал 9 мая. По мнению ряда экспертов, перестановку сделали из-за высокого рейтинга Залужного среди избирателей.