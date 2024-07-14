14 июля 2024, 21:28

Сына эмира Дубая назначили вице-премьером и министром обороны ОАЭ

РИА «Новости»
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Эмир Дубая Мухаммед бен Рашид Аль-Мактум назначил своего сына Хамдана бен Мухаммеда бен Рашида Аль-Мактума вице-премьером и министром обороны страны. Об этом  сообщило агентство Bloomberg.

На этих постах он сменил своего отца, до этого их занимавшего.

Ранее уволенный с должности главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный приступил к работе в качестве посла этой страны в Великобритании. Указ о назначении экс-военного на дипломатическую должность президент Украины Владимир Зеленский подписал 9 мая. По мнению ряда экспертов, перестановку сделали из-за высокого рейтинга Залужного среди избирателей.

Работа ОАЭ Дубай
14 июля 2024, 21:13
Предсказавшего покушение на Трампа «пророка» нашли в Сети
Global Look Press
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В Сети обнаружили видеоролик, в котором «пророк» три месяца назад предсказал покушение на экс-президента Дональда Трампа, произошедшее накануне в штате Пенсильвания. Об этом сообщил Telegram-канал «Прямой Эфир. Новости».

«Я видел покушение на его жизнь. Пуля пролетела прямо у его уха. Настолько близко к голове, что повредила ему барабанную перепонку. Люди заступятся за него, и он выиграет выборы президента», - заявил мужчина на видео.

Покушение на Трампа произошло на митинге в штате Пенсильвания. Снайпер ранил экс-президента и убил одного из зрителей. По мнению экспертов, Трампа от пули спас резкий поворот головы.

Дональд Трамп Выборы Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 20:46
«Давайте воссоединимся». Жена Трампа выступила с обращением к американцам
РИА «Новости»
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Жена кандидата в президенты США Дональда Трампа Мелания обратилась к согражданам с призывом к единению после покушения на ее мужа. Такой призыв она опубликовала на своей странице в соцсети X.

«Рассвет снова настал. Давайте воссоединимся. Сейчас», - написала она.

Также она назвала монстром покушавшегося на жизнь Трампа стрелка, поделилась своими переживаниями в момент происшествия и поблагодарила сотрудников спецслужб и правоохранительных органов за их работу.

Ранее полковник морской пехоты США в отставке Джи Ай Уилсон заявил, что причиной просчета американских спецслужб, допустивших покушение на Трампа, стала их излишняя политизированность.

Покушение на лидера республиканцев совершил 20-летний мужчина во время митинга сторонников Трампа в Пенсильвании. В результате нападения погиб 50-летний мужчина.

США Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 20:04
Пытался защитить семью. Стала известна личность погибшего мужчины при покушении на Трампа
Global Look Press
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Во время стрельбы на митинге в поддержку кандидата от республиканцев на пост президента США Дональда Трампа погиб 50-летний мужчина. Об этом на пресс-конференции, которую вел телеканал CNN, сообщил губернатор Пенсильвании Джош Шапиро.

Во время стрельбы на митинге в поддержку кандидата от республиканцев на пост президента США Дональда Трампа погиб 50-летний мужчина. Об этом на пресс-конференции, которую вел телеканал CNN , сообщил губернатор Пенсильвании Джош Шапиро.

По его словам, погибший пытался «защитить свою семью». Политик также призвал американские власти «снизить градус политической дискуссии и быть выше ненавистнической риторики».

По мнению полковника морской пехоты США в отставке Джи Ай Уилсона, правоохранители упустили подготовку к покушению на Трампа. Он выразил мнение, что американская разведка слишком политизирована и не готова к подобным вызовам.

Покушение на Трампа совершили 13 июля. Стрелок попал экс-президенту США в ухо, сотрудники спецслужб ликвидировали нападавшего.

США Убийства Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 19:47
Американский военный назвал причину провала силовиков на митинге Трампа
Unsplash
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Американское разведсообщество слишком сосредоточилось на политике. Это могло стать причиной того, что правоохранители упустили подготовку к покушению на экс-президента США Дональда Трампа, рассказал РИА «Новости» полковник морской пехоты США в отставке Джи Ай Уилсон.

«Разведсообщество раздувало истерию об угрозе „правого крыла“. Могли ли они упустить это из-за своей любви к политическим ярлыкам?» - задался вопросом военный.

СМИ в Соединенных Штатах поощряют поляризацию общества, которая ведет к насилию. Американская разведка слишком политизирована, что увеличивает риски упустить подобные инциденты в будущем, считает полковник.

Покушение на Трампа совершили 13 июля. Попадание пули было практически неизбежным, но политика спас резкий поворот головы. В итоге пуля прошла по касательной и задела ухо Трампа.

США Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа

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