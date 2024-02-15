Сын Трампа усомнился в реальности «российской угрозы»

Читайте нас в:

«Кто-то правда верит в том, что информация о серьезной российской угрозы появилась спустя 30 секунд после отказа спикеры палаты представителей поддержать выделение Украине 60 миллиардов долларов?» - сообщил он.

По мнению Трампа-младшего, только очень недалекие люди могут купиться на эти вбросы.

«Прямо как по учебнику, пропаганда глубинного государства», - добавил политик.

Ранее Комитет по разведке палаты представителей США сообщил членам конгресса о якобы угрозе национальной безопасности и призвал президента Джо Байдена предать эту информацию общественности. Глава комитета Майк Тернер утверждал, что угроза связана с Россией.