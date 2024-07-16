16 июля 2024, 23:04

Сын Трампа рассказал, что спросил у отца сразу после покушения

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Попытка покушения изменила кандидата в президенты США Дональда Трампа и будет оказывать на него долгосрочное влияние. Об этом американский бизнесмен Дональд Трамп-младший заявил в интервью порталу Axios.

По его словам, влияние атаки на отца проявит себя в тональности публичных выступлений. Сын Трампа выразил уверенность, что покушение не могло произойти без «серьезного нарушения» в протоколах безопасности со стороны секретных служб.

Дональд Трамп-младший рассказал, что ловил рыбу во Флориде, когда получил новость о том, что в его отца стреляли. Потом он не мог больше часа до него дозвониться.

Почти сразу к сыну Трампа приехали правоохранительные органы, чтобы обеспечить его безопасность. А когда он смог дозвониться до отца, то шутливо спросил о его знаменитых волосах. Трамп-старший ответил, что «с ними все в порядке, только они в крови».

В минувшую субботу, 13 июля, Дональд Трамп пережил покушение на предвыборном мероприятии в Пенсильвании. Во время стрельбы погиб один из зрителей, два человека получили серьезные ранения.

США Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа
16 июля 2024, 23:17
Полицейские застрелили человека недалеко от съезда республиканцев в США
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Полицейские застрелили подозрительного человека в городе Милуоки, штат Висконсин, где проходит съезд Республиканской партии США. Мужчина находился почти в четырех километрах от места проведения мероприятия, сообщил местный телеканал WISN.

«Полицейские подстрелили человека недалеко от 14-й улицы и улицы Влит в Милуоки, что примерно в 2,4 мили от главного места проведения конгресса», -отметили в сюжете.

Сейчас на месте происшествия находится большое количество полиции. Местный журналист Дэн О’Доннелл заявил о гибели пострадавшего. Официального комментария по этому поводу не поступало.

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа произошло 13 июля во время его выступления в Пенсильвании. Трамп выжил, успев вовремя повернуть голову. В итоге, пуля прошла вскользь, задев только ухо политика. Подозреваемым в покушении стал 20-летний Томас Мэттью Крукс.

Конгресс США Полиция Республиканская партия США Покушение на Дональда Трампа
16 июля 2024, 22:33
В США заявили о планах Ирана устранить Трампа
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Американские разведслужбы получили информацию о том, что якобы Иран планировал покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

На фоне этих сообщений Секретная служба усилила меры безопасности вокруг бывшего американского президента в последние дни. При этом нет никаких признаков, что стрелок Томас Мэтью Крукс, стрелявший в Трампа 13 июля, был связан с Ираном.

Трампа предупреждали, что не стоит проводить уличные митинги. В какой-то момент Секретная служба перестала проверять гостей на этих встречах. При этом штаб Трампа не раскрывает, было ли ему известно об иранской угрозе.

«Мы не комментируем охрану президента Трампа. Все вопросы следует направлять Секретной службе США», –­ заявили они.

Телеканал отметил, что иранские власти не раз заявляли о готовности отомстить американским военным за убийство командующего Корпусом стражей исламской революции Касема Сулеймани в 2020 году. Тогда США возглавлял именно Трамп.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук призвал Трампа поискать следы украинских спецслужб в покушении во время митинга в Пенсильвании.

Разведка США Дональд Трамп Иран Покушение на Дональда Трампа
16 июля 2024, 19:19
Премьер-министр Франции Атталь ушел в отставку
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Ставший самым молодым премьер-министром Франции Габриэль Атталь вернется на работу в парламент. Его отставку принял президент страны Эммануэль Макрон. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Там отметили, что до формирования нового правительства действующий кабмин продолжит выполнять свои обязательства и закончит текущие дела.

После того, как новый состав парламента договорится о создании нового кабинета министров, действующие чиновники передадут свои посты.

Габриэль Атталь перейдет в Национальное собрание в качестве депутата после своего переизбрания в 10-м округе О-де-Сен.

Свое заявление об отставке с поста премьер-министра Франции Атталь подписал на следующий день после внеочередных парламентских выборов.

Но президент Макрон отказался ее принять и попросил главу правительства не покидать свое место «чтобы обеспечить стабильность в стране».

Отставки Эммануэль Макрон Франция
16 июля 2024, 18:56
Лавров предупредил США о заблуждении насчет новой мировой войны
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Убеждение властей США, что новая глобальная война пройдет полностью на европейском континенте, является большим заблуждением. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил глава МИД России Сергей Лавров, его слова привело РИА «Новости».

Таким образом министр ответил на заявление координатора коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби. Он выразил мнение, что эскалация отношений между Россией и США повлечет ужасные последствия для всего европейского континента.

«В США убеждены, что от новой глобальной войны пострадают европейские союзники, а не они сами. Если стратегия администрации Джо Байдена строится на таком анализе, то это крайне опасное заблуждение. Европа сама должна понимать, какую ей уготовили убийственную роль», - сказал Лавров.

Глава российского дипведомства прибыл в Нью-Йорк , где будет председательствовать на дебатах в Совбезе ООН на министерском уровне.

США Сергей Лавров Европа Войны Россия

Новости по теме