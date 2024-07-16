Сын Трампа рассказал, что спросил у отца сразу после покушения

По его словам, влияние атаки на отца проявит себя в тональности публичных выступлений. Сын Трампа выразил уверенность, что покушение не могло произойти без «серьезного нарушения» в протоколах безопасности со стороны секретных служб.

Дональд Трамп-младший рассказал, что ловил рыбу во Флориде, когда получил новость о том, что в его отца стреляли. Потом он не мог больше часа до него дозвониться.

Почти сразу к сыну Трампа приехали правоохранительные органы, чтобы обеспечить его безопасность. А когда он смог дозвониться до отца, то шутливо спросил о его знаменитых волосах. Трамп-старший ответил, что «с ними все в порядке, только они в крови».

В минувшую субботу, 13 июля, Дональд Трамп пережил покушение на предвыборном мероприятии в Пенсильвании. Во время стрельбы погиб один из зрителей, два человека получили серьезные ранения.