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На опубликованном видео Трамп-младший показал встречу Зеленского с отцом. Потом камеру постепенно фокусировали на лице последнего, после чего на Зеленского начали сыпаться доллары.

«Тебе осталось 38 дней перед потерей пособия», - подписал Трамп-младший публикацию.

Возможно, сын избранного президента США имел в виду 17 декабря, когда выборщики проголосуют за кандидатов в президенты, а затем результаты поступят в конгресс.

Президентские выборы в США состоялись 5 ноября, Дональд Трамп одержал победу со значительным отрывом от Камалы Харрис и теперь вернется в Белый дом спустя четыре года. Инаугурацию нового главы государства запланировали на 20 января.

Ранее план Трампа на Россию и Украину раскрыли в Крыму.

На опубликованном видео показана встреча Зеленского с Трампом. Позднее камера постепенно фокусируется на лице главаря киевского режима, после чего на Зеленского начинают сыпаться доллары.

ж «Тебе осталось 38 дней перед потерей пособия», - гласит подпись к публикации.

Возможно, сын Трампа имел в виду 17 декабря, когда выборщики проголосуют за кандидатов в президенты, а затем результаты поступят в Конгресс.

Президентские выборы в США состоялись 5 ноября, Дональд Трамп одержал победу со значительным отрывом от Камалы Харрис и теперь вернется в Белый дом спустя четыре года. Инаугурация нового главы государства запланирована на 20 января.

Ранее план Трампа на Россию и Украину раскрыли в Крыму.