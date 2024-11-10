Сын Трампа поднял на смех Зеленского
Сын избранного президента США Дональд Трамп — младший в социальной сети высмеял президента Украины Владимира Зеленского. Он пообещал главе киевского режима потерю финансирования.
На опубликованном видео Трамп-младший показал встречу Зеленского с отцом. Потом камеру постепенно фокусировали на лице последнего, после чего на Зеленского начали сыпаться доллары.
«Тебе осталось 38 дней перед потерей пособия», - подписал Трамп-младший публикацию.
Возможно, сын избранного президента США имел в виду 17 декабря, когда выборщики проголосуют за кандидатов в президенты, а затем результаты поступят в конгресс.
Президентские выборы в США состоялись 5 ноября, Дональд Трамп одержал победу со значительным отрывом от Камалы Харрис и теперь вернется в Белый дом спустя четыре года. Инаугурацию нового главы государства запланировали на 20 января.
Ранее план Трампа на Россию и Украину раскрыли в Крыму.
На опубликованном видео показана встреча Зеленского с Трампом. Позднее камера постепенно фокусируется на лице главаря киевского режима, после чего на Зеленского начинают сыпаться доллары.
ж «Тебе осталось 38 дней перед потерей пособия», - гласит подпись к публикации.
Возможно, сын Трампа имел в виду 17 декабря, когда выборщики проголосуют за кандидатов в президенты, а затем результаты поступят в Конгресс.
Президентские выборы в США состоялись 5 ноября, Дональд Трамп одержал победу со значительным отрывом от Камалы Харрис и теперь вернется в Белый дом спустя четыре года. Инаугурация нового главы государства запланирована на 20 января.
Ранее план Трампа на Россию и Украину раскрыли в Крыму.