Сын руководителя Zoom разбился на самодельном самолете

По данным издания, всего в авиакатастрофе погибли четыре человека. Среди них - 27-летний Исаак Циммерн и его девушка Эмма Уилмер-Шайлз. В статье уточнили, что отец погибшего - 59-летний Иоганн Циммерн - является руководителем отдела глобального образовательного маркетинга в Zoom.

Об авиакатастрофе сообщил свидетель, который позвонил в службу спасения и рассказал, что самолет рухнул в воду. Национальный совет по безопасности и Федеральное управление гражданской авиации проведут расследование причин аварии.

В воскресенье, 21 января, частный самолет Falcon 10 с россиянами на борту разбился в горах Афганистана. На нем летели четыре члена экипажа и два пассажира. Пассажиры погибли в результате крушения, а членам экипажа удалось выжить. Один из них добрался до ближайшего села , чтобы попросить о помощи.