22 января 2024, 00:46

Сын руководителя Zoom разбился на самодельном самолете

РИА «Новости»
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Сын одного из руководителей Zoom Иоганна Циммерна 27-летний Исаак Циммерн погиб в результате крушения электрического самодельного самолета в Калифорнии. Об этом сообщила газета New York Post.

По данным издания, всего в авиакатастрофе погибли четыре человека. Среди них - 27-летний Исаак Циммерн и его девушка Эмма Уилмер-Шайлз. В статье уточнили, что отец погибшего - 59-летний Иоганн Циммерн - является руководителем отдела глобального образовательного маркетинга в Zoom.

Об авиакатастрофе сообщил свидетель, который позвонил в службу спасения и рассказал, что самолет рухнул в воду. Национальный совет по безопасности и Федеральное управление гражданской авиации проведут расследование причин аварии.

В воскресенье, 21 января, частный самолет Falcon 10 с россиянами на борту разбился в горах Афганистана. На нем летели четыре члена экипажа и два пассажира. Пассажиры погибли в результате крушения, а членам экипажа удалось выжить. Один из них добрался до ближайшего села , чтобы попросить о помощи.

США Авиация Авиакатастрофы Самолеты Калифорния
21 января 2024, 22:37
Власти Антальи озвучили версию появления шести трупов на пляжах
Unsplash
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Пять из шести трупов, найденных на пляжах турецкой Антальи, могут быть жертвами крушения лодки с мигрантами. Одежду погибших произвели в Сирии, сообщили на сайте управления губернатора провинции.

«Окончательно это станет известно по результатам судмедэкспертизы. Установлено, что одежда и обувь на пяти других телах были произведены в Сирии», - указали в сообщении.

Руководство провинции напомнило, что 11 декабря 2023 года Посольство Ливана в Анкаре сообщило о лодке с 90 мигрантами, которая затонула по пути в Кипр. После крушения тела могло прибить к берегам Турции.

С начала 2023 года в Анталью не поступало никаких сообщений о происшествиях с группами нелегальных мигрантов. Местная прокуратура начала расследование.

За минувшую неделю на пляжах в провинции Анталья нашли не менее шести трупов. Их направили на судмедэкспертизу для установления личностей. СМИ отмечали, что одно из тел может принадлежать пропавшей без вести почти две недели назад 18-летней студентке.

Турция Мигранты Сирия
21 января 2024, 21:42
Белоруссия расценит возможные нападения на союзников как атаку на себя
РИА «Новости»
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Белоруссия в соответствии с новой военной доктриной рассмотрит нападение на своих союзников как агрессию против своей территории. Об этом заявил начальник информационно-аналитического управления Генерального штаба вооруженных сил республики Артем Буторин в эфире телеканала СТВ.

«Нападение на любое союзное нам государство будет считаться нападением на Республику Беларусь», - сказал он.

По словам Буторина, в новом варианте документа планируется закрепить принципы и взгляды страны на ее деятельность в рамках союзных отношений с другими государствами.

Накануне в Белоруссии утвердили новый проект военной доктрины , в которую внесли все страны, несущие угрозу государству. В документе также прописали классификацию конфликтов с разными видами реагирования. Кроме того, в доктрине прописали понятие «межгосударственная война».

Литва, Латвия и Эстония ранее приняли решение построить линию обороны вдоль границы между Белоруссией и Россией.

Белоруссия Военные Войны
21 января 2024, 21:20
Один из выживших при падении Falcon 10 попросил о помощи в афганском селе
Freepik
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Один из выживших при падении бизнес-джета Falcon 10 на северо-востоке Афганистана самостоятельно добрался до местного села и жестами попросил о помощи. Об этом сообщил телеканал Afghanistan International со ссылкой на местные источники.

«Местные жители рассказывают, что иностранец добрался до села Педу района Коф Аб и обратился за помощью к людям, используя язык жестов», - уточнили в публикации.

Местные жители отвели выжившего к местным представителям «Талибана» *. По словам талибов, упавший самолет с четырьмя выжившими иностранцами нашли около Куфабского ущелья.

Частный самолет Falcon 10 разбился на северо-востоке Афганистана. На борту джета также находились россияне. Вечером 21 января стало известно, что четырех из шести человек нашли. У них выявили травмы, но людям удалось выжить.

Джет вылетал из Таиланда для эвакуации заболевшей во время отпуска жительницы Волгодонска Анны Евсюковой. В местной больнице у пациентки диагностировали быстроразвивающуюся инфекцию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

*«Талибан» - запрещенная в России террористическая организация.

Авиация Афганистан Самолеты
21 января 2024, 19:04
Забытый фонарик сорвал испытания двигателя истребителя США F-35
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Невнимательный авиатехник во время осмотра двигателя Pratt & Whitney перед очередными испытаниями новейшего истребителя США F-35 забыл внутри фонарик. Посторонний предмет упал в воздухозаборник и повредил мотор стоимостью 14 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на данные расследования Военно-воздушных сил США сообщил журнал Air & Space Forces Magazine.

Испытания нового двигателя проходили 15 марта 2023 года на авиабазе «Люк» в Аризоне.

Группе технического обслуживания поручили провести последний осмотр перед первым включением двигателя на поиск вероятных утечек топлива. Запуск прошел штатно, но при замедлении комиссия услышала посторонний шум.

В ходе проверки выяснилось, что двигатель получил серьезные повреждения, которые невозможно отремонтировать на месте.

Расследование установило, что один из техников нарушил правила инструкции и забыл в одном из отверстий двигателя ручной фонарик. Кроме того, он не заметил недостачи в своем наборе инструментов, как и сотрудники, которым он его сдал после работы.

Разработанные США истребители-невидимки F-35 оказались слишком дорогими в обслуживании. Военно-воздушные силы Южной Кореи отказались от их использования после того, как один из самолетов во время тренировочного полета столкнулся с птицей. Осмотр показал, что ремонт обойдется в 107,6 миллиона долларов США. Это выше, чем цена нового F-35.

США Истребители F-35

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