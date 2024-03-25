Сын генерала Ратко Младича назвал цель НАТО в Югославии

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Он подчеркнул, что генерал хорошо понимал причины атаки НАТО на Югославию. Целью организации была не балканская страна, а Россия.

«Ясно было, что это сделано не из-за Балкан. НАТО планировала расширяться на Восток», - пояснил Младич.

По его словам, то, что началось в Югославии, сейчас завершается на Украине.

Накануне в Белграде состоялся митинг, приуроченный к годовщине бомбардировок Югославии. На мероприятии было много людей с плакатами против НАТО.