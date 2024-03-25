25 марта 2024, 07:51

Сын генерала Ратко Младича назвал цель НАТО в Югославии

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Бомбардировки самолетами НАТО территории Югославии в девяностые годы объяснялись планами блока расшириться на Восток, к границам России. Такое мнение выразил сын командующего боснийскими сербами генерала Ратко Младича Дарко. Его слова привело РИА «Новости».

Он подчеркнул, что генерал хорошо понимал причины атаки НАТО на Югославию. Целью организации была не балканская страна, а Россия.

«Ясно было, что это сделано не из-за Балкан. НАТО планировала расширяться на Восток», - пояснил Младич.

По его словам, то, что началось в Югославии, сейчас завершается на Украине.

Накануне в Белграде состоялся митинг, приуроченный к годовщине бомбардировок Югославии. На мероприятии было много людей с плакатами против НАТО.

Россия НАТО
25 марта 2024, 15:12
ЕС остановил сотрудничество с Россией по безопасности
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Евросоюз приостановил сотрудничество с Россией из-за конфликта на Украине, в том числе по линии безопасности. Однако не исключено его возобновление, заявил представитель дипломатической службы ЕС Петр Стано. Об этом сообщило РИА «Новости».

Стано подчеркнул, что европейские власти осуждают теракт в Красногорске.

«Если Россия обратится с заслуживающим доверие предложением, которое бы было основано на соблюдении международных правил, то ЕС, вероятно, не откажет», - добавил он.

Теракт в Crocus City Hall, который произошел 22 марта, осудили в военно-политическом блоке НАТО. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также негативно высказался об атаке на посетителей подмосковного развлекательного комплекса. Он назвал произошедшее «отвратительным нападением».

Терроризм Россия Евросоюз
25 марта 2024, 12:18
Лукашенко сутки поддерживал связь с Путиным после теракта в Crocus City Hall
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что сутки поддерживал прямую связь с президентом России Владимиром Путиным после теракта в концертном зале Crocus City Hall. Об этом он рассказал на встрече с губернатором Омской области Виталием Хоценко.

«На связи с президентом Путиным мы находились сутки, работали очень плотно. Вы знаете, чем это закончилось. Это свидетельство того, как спецслужбы и два президента должны работать в Союзном государстве», - отметил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что в нынешнее время России и Белоруссии нельзя расслабляться.

«Нас будут пытаться качать, наклонять. Не дадут нам спокойной жизни, мы еще накануне президентских выборов с Путиным об этом говорили. События в Подмосковье показали, что истории будут сложными и запутанными», - добавил он.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта. Жертвами стали 137 человек, еще 182 пострадали. Накануне Путин в резиденции Ново-Огареве поставил свечу за погибших в концертном зале.

Белоруссия Россия Владимир Путин Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 11:37
Мощные взрывы прогремели в Киеве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Днем в понедельник в Киеве прогремели несколько мощных взрывов. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Взрывы в столице. Срочно в укрытие», - написал он.

Взрывы Киев
25 марта 2024, 10:32
Спецслужбы Таджикистана оказали помощь российским следователям по делу о теракте
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Россия работает с таджикистанскими спецслужбами по делу о теракте в Crocus City Hall. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в МИД РФ.

Собеседник агентства уточнил, что российская сторона взаимодействует с Таджикистаном по контртеррористическому направлению в связи с арестом граждан республики, которых обвинили в совершении теракта в Crocus City Hall.

«Плотно взаимодействуем со всеми партнерскими службами, включая таджикистанские», - подчеркнул источник в министерстве.

По данным собеседника, российская сторона получает содействие и поддержку со стороны Таджикистана. Спецслужбы страны оказывают помощь следователям из РФ.

Многие страны выразили поддержку России.

Власти Японии решительно осудили теракт в Crocus City Hall. Экс-глава МИД Мексики Марсело Эбрард и другие политики страны выразили соболезнования родным и близким погибших в концертном зале.

Россия МИД РФ Таджикистан Стрельба в Crocus City Hall

Новости по теме