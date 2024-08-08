Сын Байдена получал крупные суммы от румынского бизнесмена

Следователи во главе со спецпрокурором Дэвидом Вайсом сообщили, что Байден-младший получал деньги от зарубежных фирм и стран за функцию лоббиста, консультанта и юриста.

«Власти представят доказательство того, что ответчик (Байден-младший - прим. ред.) и деловой партнер получали компенсацию от иностранного принципала, который пытался оказывать влияние на политику США и общественное мнение», - говорится в документах, оказавшихся в распоряжении агентства.

По данным прокуратуры, Хантер Байден работал с бизнесменом из Румынии Габриэлем Поповичем, которого преследовали по уголовному делу на родине, а он пытался оспорить предъявленное обвинение в коррупции. Как указали в ведомстве, доказательства сотрудничества сына президента США с румынским предпринимателем «показывают состояние ума и намерения ответчика».

Также Хантер Байден является фигурантом уголовного дела о нарушениях при хранении оружия. Как заметил в беседе с 360.ru политолог, американист Дмитрий Дробницкий, формально ему грозит до 25 лет тюрьмы.