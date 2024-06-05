05 июня 2024, 04:49

Сын американского миллионера тайно снимал секс-видео своих гостей

Freepik
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В США суд присяжных признал виновным 28-летнего Митчелла Васека — сына миллионера Дона Васека, основателя сети магазинов и АЗС Buc-ee’s. Мужчину обвинили в тайной съемке интимной жизни его гостей, сообщило издание USA Today.

В США суд присяжных признал виновным 28-летнего Митчелла Васека - сына миллионера Дона Васека, основателя сети магазинов и АЗС Buc-ee’s. Мужчину обвинили в тайной съемке интимной жизни его гостей, сообщило издание USA Today.

По данным журналистов, Васек закупил более 10 шпионских камер и другого оборудования для слежки. Их он установил в туалетах и ванных комнатах своих домов. Без ведома гостей вуайерист снимал, как они ходят в туалет, принимают душ или занимаются сексом. Это открылось случайно: одна из гостей Васека заметила объектив камеры внутри зарядочного порта в ванной комнате.

Осенью 2023 года Васека арестовали по обвинению в видеослежке за 13 потерпевшими. Ему грозит до двух лет лишения свободы за каждый пункт обвинения. Всего в обвинительном заключении насчитали 28 случаев незаконной съемки.

Ранее американский вуайерист попался на взорвавшейся камере. Мужчина прикрепил гаджет к ботинкам, чтобы «заглядывать» женщинам под юбки. Но видеокамера взорвалась и повредила ему ногу.

США Суд Видео Мужчины
05 июня 2024, 05:15
В США мужчина бросил престижную работу ради создания музея кала
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Американец уволился с престижной работы, чтобы воплотить в жизнь свою мечту об открытии музея кала. Об этом он рассказал в интервью сайту Книги рекордов Гиннесса.

Джордж Френдсен является владельцем крупнейшей коллекции окаменелых экскрементов общей численностью восемь тысяч экземпляров, в которую входят даже фекалии динозавров. Посетители уже могут с ней ознакомиться.

Френдсен открыл музей Poozeum в городе Уильямс, штат Аризона, когда количество окаменелых экскрементов насчитывало только 1277 образцов. В Книгу рекордов Гиннесса обладатель уникальных копролитов попал в 2016 году.

Мужчина признался, что еще в детстве увлекался раскопками. Копролиты он впервые увидел в возрасте 18 лет во время посещения магазина камней и окаменелостей в штате Юта.

По его словам, ископаемые фекалии важны потому, что помогают выяснить, как питались и как себя вели древние существа. Это своего рода «капсулы времени». Ради своей мечты он бросил высокооплачиваемую работу в медицинской компании.

Ранее сообщили, что 6 июня в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ-2024 пройдет выставка «Национальные бренды БРИКС» , посвященная разнообразию и потенциалу традиционных духовных и культурных ценностей стран организации.

США Музеи
05 июня 2024, 04:00
На Украине обеспокоились реакцией Китая на хамство Зеленского
РИА «Новости»
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На Украине испугались ответа Китая на резкие и хамские заявления президента Владимира Зеленского. Бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко заявил в эфире телеканала «Эспрессо», что КНР может заблокировать экспорт продукции.

На Украине испугались ответа Китая на резкие и хамские заявления президента Владимира Зеленского. Бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко заявил в эфире телеканала «Эспрессо» , что КНР может заблокировать экспорт продукции.

Украинский лидер обвинил китайские власти в желании сорвать конференцию в Швейцарии, прокомментировав таким образом отказ КНР от участия в саммите.

«Перед тем, как делать такие заявления, я бы сильно подумал, ибо Китай является первым партнером Украины по размеру импорта, нашего, а значит может заблокировать поставки крайне необходимых нам материалов», - заявил Луценко.

По его словам, Зеленский умудрился нахамить не только США, но и Китаю, проигнорировав тот факт, что он планирует привлечь для участия в швейцарском саммите сателлитов этих двух супердержав.

Китай же отказался от участия в мероприятии из-за расхождения своих требований с его повесткой.

Ранее в США назвали цели саммита по Украине, одной из которых является вовлечение в будущие переговоры России.

Киев
05 июня 2024, 03:55
Боливия захотела поставлять в Россию мясо лам
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Власти Боливии подали запрос на начало экспорта мяса лам в Россию. Об этом РИА «Новости» сообщил директор национальной службы по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Хавьер Суарес.

«Мы провели встречу с российской делегацией и договорились продолжить экспорт мяса говядины, а также дать начало запросу со стороны Боливии на экспорт мяса семейства верблюдовых», - отметил он.

По словам Суареса, мясо лам в Боливии высокого качества, в нем содержится мало холестерина. Кроме того, Боливия имеет достаточное поголовье как для внутреннего рынка, так и для экспорта в разные страны мира.

Ранее президент Боливии Луис Арсе рассказал об отношениях с Россией на фоне происходящих событий в мире. Он завил, что с президентом РФ Владимиром Путиным у него сложились «отличные отношения».

Экспорт Россия Владимир Путин Боливия
05 июня 2024, 03:54
Истребитель Су-30МКИ разбился в Индии
РИА «Новости»
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В индийском штате Махараштра, расположенном на западе страны, разбился истребитель Су-30МКИ. Об этом сообщил телеканал NDTV.

«Самолет вылетел из Озара в Махараштре и находился на испытательном полете после капитального ремонта в компании Hindustan Aeronautics Limited», - уточнили источники телеканала.

По данным журналистов, авиакатастрофа произошла недалеко от села Ширасгаон. Самолет упал на землю и загорелся. Пилоты успели катапультироваться, им оказывают медицинскую помощь.

В апреле погиб президент Ирана Эбрахим Раиси. Глава государства летел на вертолете, который разбился в горах. Все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на борту, погибли.

Индия Авиакатастрофы Самолеты

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