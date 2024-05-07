Сыгравшая более 350 ролей в кино актриса умерла от деменции

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Тело шестого человека, которого считают последним погибшим при обрушении моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, извлекли из воды. Об этом сообщил телеканал CNN.

Спасатели нашли 37-летнего Хосе Минора Лопеса из Балтимора. Он погиб при катастрофе на автомобильном мосту, в который врезалось грузовое судно Dali, шедшее под флагом Сингапура. По данным телеканала, у мужчины остались трое детей.

«Это ознаменовало мрачную веху в длящейся несколько недель спасательной операции», - заявил корреспондент телеканал.

ЧП произошло 26 марта, когда судно Dali потеряло управление. Жертвами трагедии стали шесть человек, еще один получил травмы.

Власти штата Мэриленд опровергли версию о теракте. В отчете агентства США по безопасности инфраструктуре отмечали, что экипаж предупредил власти об угрозе столкновения.

В конце марта в штате Оклахома грузовое с удно врезалось в автомобильный мост. Движение на нем приостановили.