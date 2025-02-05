Свыше сотни зараженных оспой обезьян сбежали из лечебных центров в Конго

«Минздрав сообщает о побеге 128 пациентов из различных изоляторов», - отметили журналисты.

Зараженным удалось ускользнуть во время столкновений между вооруженными силами ДРК и повстанцами M23.

По данным Министерства здравоохранения, за последнюю неделю в стране выявили 2707 случаев подозрения на оспу обезьян. Из них 516 подтвердились, зарегистрировано 38 летальных исходов.

Всего с начала эпидемии в республике было зафиксировано около 70 тысяч случаев заболевания, из которых более 13 тысяч были подтверждены. Официально подтверждено 1407 случаев летального исхода.

Ранее стало известно, что оспа обезьян добралась до Азербайджана. Заболевание зафиксировали у 22-летнего местного жителя, вернувшегося из туристической поездки. Где именно он был, не уточняется.