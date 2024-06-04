Свыше 5 тысяч пользователей следили за американским дроном над Черным морем

Судя по информации ресурса, Global Hawk поднялся в воздух с аэродрома Катания на Сицилии, а затем, набрав высоту, направился к Черному морю через воздушное пространство Греции и Болгарии.

Данные Flightradar указывают, что беспилотник принадлежит ВВС США. Регистрационный номер беспилотника с позывным Forte-12 - 10-2045.

За полетом Forte-12 следили более пяти тысяч пользователей. В 11:39 отслеживание БПЛА на сайте отключили и он перестал отображаться на карте, отметило РИА «Новости».

Global Hawk предназначен для разведки и наблюдения. Дрон способен летать на большой высоте более 30 часов, может получать изображения больших участков земли с высоким разрешением в любую погоду и любое время суток.

Также такие БПЛА применяют для поддержки связи в качестве ретрансляторов.

В конце мая глава комиссии Общественной палаты по защите суверенитета Владимир Рогов указывал, что разведывательные беспилотники НАТО готовят основу для ударов ВСУ по территориям России, прежде всего Крыму и Краснодарскому краю.