Свыше 200 тысяч мощных кибератак на российские объекты совершили за год

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«Интернет превратился из безопасной среды и экономической среды развития суверенных стран в арену противодействия и политического противостояния», - заявил Петров.

Только в 2023 году ресурсы России подверглись 200 тысячам наиболее опасных компьютерных атак. В основном их организовывают иностранные спецслужбы с привлечением международных преступных сообществ, писали «Известия».

Большинство особо мощных атак направляли на объекты государственного управления , а также связи, энергетики, науки и образования, промышленности, транспорта и банковской сферы. Но нарушения функционирования российских информационных ресурсов удалось избежать.

Ранее домен правительства Калининградской области попал под DDoS-атаки , но не получил серьезного ущерба. Портал gov39.ru был недоступен всем пользователям из-за манипуляций за пределами России.