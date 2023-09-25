Свыше 140 активистов задержали на утренних протестах в Ереване
Правоохранительные органы в Ереване задержали 142 участника акций протеста по состоянию на 9 утра по московскому времени в понедельник. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе МВД Армении.
«Количество задержанных составило 142 по состоянию на 10 утра (09:00 мск)», - заявили в ведомстве.
ТАСС отметил, что ранним утром подразделения специального назначения полиции Армении начали задержания активистов, перекрывших центральные улицы в столице республики.
«Через громкоговорители полицейские предупредили активистов о недопустимости перекрытия перекрестка Туманян-Сарьян в центре Ереване. Тем не менее продолжаются протесты в разных местах столицы», - говорится в сообщении.
В Ереване в минувшее воскресенье собралась многотысячная акция протеста. Участники потребовали ухода Никола Пашиняна с поста премьер-министра страны.