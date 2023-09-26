Свыше 13,5 тыс. вынужденных переселенцев въехали в Армению из Карабаха
Более 13,5 тысячи человек выехали из Нагорного Карабаха в Армению. Такие данные по состоянию на 07:00 26 сентября привел армянский кабмин.
В пресс-службе уточнили, что речь идет 13 550 вынужденных переселенцах.
«Данные о регистрации 11 000 из них уже обобщены, а потребности 2550 лиц еще идентифицируются», - добавили в правительстве.
Днем ранее в кабмине сообщали, что по состоянию на 12:00 из Нагорного Карабаха в республику въехали 4850 человек. Всех, кто не имеет определенного места жительства, обеспечивают жильем.
В Ереване тем временем продолжаются акции протеста. Участники требуют отставки Никола Пашиняна с поста премьер-министра.
Протесты в столице Армении начались еще на минувшей неделе. Демонстранты обвиняли главу правительства в предательстве народа Нагорного Карабаха.
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