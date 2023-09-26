Свыше 13,5 тыс. вынужденных переселенцев въехали в Армению из Карабаха

Читайте нас в:

В пресс-службе уточнили, что речь идет 13 550 вынужденных переселенцах.

«Данные о регистрации 11 000 из них уже обобщены, а потребности 2550 лиц еще идентифицируются», - добавили в правительстве.

Днем ранее в кабмине сообщали, что по состоянию на 12:00 из Нагорного Карабаха в республику въехали 4850 человек. Всех, кто не имеет определенного места жительства, обеспечивают жильем.

В Ереване тем временем продолжаются акции протеста. Участники требуют отставки Никола Пашиняна с поста премьер-министра.

Протесты в столице Армении начались еще на минувшей неделе. Демонстранты обвиняли главу правительства в предательстве народа Нагорного Карабаха.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.