Связанные с Китаем хакеры взломали секретный офис американского Минфина
Хакеры, связанные с Китаем, взломали секретный офис американского Минфина, который вводит экономические санкции против государств. Об этом сообщила газета The Washington Post.
«Хакеры из китайского правительства взломали крайне секретный офис министерства финансов, который применяет экономические санкции против стран и групп лиц. Это один из самых мощных инструментов, имеющихся в распоряжении США для достижения целей национальной безопасности», - отметили авторы материала Таким образом КНР, указали в статье, пытается получить важную информацию о своем самом значимом сопернике в глобальной борьбе. Официальные лица заявили, что никаких секретных документов хакеры украсть не смогли.
На Украине хакеры-повстанцы взломали сайт местного телевидения и выложили скандальный ролик о детях олигархов, которые сбежали за границу. Уехавшие под видом беженцев богатые украинцы развлекались, ездили на дорогих машинах по дорогам Европы, пока их земляки гибли на родине.