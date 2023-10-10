Связанные с ХАМАС аккаунты пропали из соцсети X

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Представители соцсети заявили о фиксации в последние дни роста активных пользователей X в зоне конфликта. Также по всему миру появились свыше 50 миллионов сообщений, касающихся атаки ХАМАС на Израиль. Компания назвала ситуацию кризисной, поэтому решила принять высокие меры реагирования.

«Мы приняли меры и удалили ряд недавно созданных аккаунтов, связанных с ХАМАС», - сообщили в Х.

Там уточнили, что в рамках стратегии компании по борьбе с разжиганием ненависти и по борьбе с жестокостью соцсеть приняла меры «в отношении тысяч постов, содержащих графические материалы, агрессивные высказывания и проявления ненависти».

Сильнейшие удары по Израилю ХАМАС нанес утром 7 октября. Известно о по крайней мере 900 погибших израильтянах и почти 700 палестинцах. Среди жертв атаки оказался один россиянин.