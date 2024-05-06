Связь ливней в ОАЭ с искусственным засевом облаков опровергли

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По его мнению, причиной дождей является конвективный шторм.

«Засев - это введение реагентов в облака. Например, иодистого серебра или твердой углекислоты для изменения фазового состояния облаков. Все это спровоцирует выпадение осадков», - сказал метеоролог.

Синоптик добавил, что ливни в ОАЭ, скорее всего, связаны с изменениями климата, поскольку элементы тропической погоды в эти широты не поднимались.

Метеоролог Михаил Леус также добавил, что структура облаков в ОАЭ опровергает версию об искусственном засеве.

В середине апреля на ОАЭ обрушились мощнейшие ливни, всего за несколько дней выпал годовой объем осадков. Потоки воды привели к затоплению дорог, из-за чего многие машины не смогли проехать домой.