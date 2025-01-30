30 января 2025, 17:45

Священной для маори горе в Новой Зеландии дали статус личности

Unsplash
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Расположенная на Северном острове Новой Зеландии гора Таранаки получила юридический статус личности вместе с правом на защиту и духовный статус. Как сообщила газета The Guardian, такое решение приняло правительство страны по требованию коренного народа маори.

Расположенная на Северном острове Новой Зеландии гора Таранаки получила юридический статус личности вместе с правом на защиту и духовный статус. Как сообщила газета The Guardian , такое решение приняло правительство страны по требованию коренного народа маори.

Для аборигенов гора Таранаки считается не просто священной, а прямым родственником. По легенде, именно из нее вышли первые люди народности маори. Профильные общественные организации добивались признания статуса горы с 2017 года.

Это первый случай, когда географический объект Новой Зеландии сменил свое колониальное название гора Эгмонт на то, как называют ее аборигены. Под эту норму также привели все природные объекты, которые окружают вулкан.

«Многие поколения уже потеряли надежду на то, чтобы изменить ситуацию, но сегодня мы можем отпраздновать возвращение к нашим историческим корням», - заявил в беседе с журналистами представитель организации маори «Таранаки иви» Мунга Джейми Туута.

Переименование горы и придание ей нового статуса стал заключительным вкладом в выплате компенсаций народу маори со стороны Великобритании за боевые действия в XIX веке, принудительное переселение аборигенов, а также конфискацию земли, на которой стояла священная гора.

В середине ноября прошлого года депутаты парламента Новой Зеландии от «Партии маори» сорвали пленарное заседание ритуальным танцем «Хак». Так они выразили недовольство содержание законопроекта о принципах договора с коренными народами.

Новая Зеландия Экология
30 января 2025, 17:55
Белый дом задумался о найме новых стенографистов из-за скорости речи Трампа
Global Look Press
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В Белом доме предложили увеличить штат стенографистов, потому что действующие сотрудники не справляются с объемами речей Дональда Трампа. Об этом сообщило информагентство Associated Press.

«Даже самый трудолюбивый стенографист сотрет от этого пальцы и уши, особенно после относительно спокойных четырех лет с Джо Байденом», - пишет автор статьи.

Агентство приводит статистику, согласно которой за первую неделю президентства Трамп выступал почти восемь часов и произнес 81 235 слов. Это больше, чем в «Гамлете», «Ричарде III» и «Макбете» Шекспира вместе взятых. Для сравнения, Байден четыре года назад выступал 2 часа 36 минут и произнес 24 259 слов.

Накануне Axios сообщил , что Трамп за первые девять дней в Белом доме издал рекордные 38 указов. Большинство президентов США не набирали столько нормативных актов и за первые 100 дней, отмечает издание.

США Белый дом в США Дональд Трамп
30 января 2025, 15:17
Обсуждение покушения на Путина назвали актом международного терроризма
РИА «Новости»
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Вячеслав Володин потребовал у конгресса США и ООН тщательно расследовать информацию об обсуждении покушения на президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

Российские парламентарии заявили, что возмутились и с полной серьезностью отнеслись к опубликованной американским журналистом Такером Карлсоном информации о возможном покушении на Путина.

«Обсуждение вопроса физического устранения президента Российской Федерации может быть квалифицировано как акт международного государственного терроризма. <…> Кроме того, [оно] несет серьезнейшую угрозу глобальной безопасности и может привести к мировой ядерной войне», - сказал председатель Госдумы.

Володин обратился с конгрессу США с требованием проверить это сообщение. Если оно подтвердится, «виновные должны понести неотвратимое наказание».

Парламентарий также обратил внимание на отсутствие какой‑либо реакции бывшего президента США Джо Байдена и экс-секретаря Белого дома Энтони Блинкена на заявление Такера Карлсона. Володин заметил, что это можно расценить как доказательство их вины и намерение уйти от ответственности.

Ранее Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена пыталась устранить Путина. По его словам, бывшему лидеру страны нужен был хаос для «защитного экрана».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что, говоря о покушении, Карлсон не привел никаких доказательств. Представитель Кремля призвал не верить бездоказательным сведениям.

США Госдума РФ Конгресс США Депутаты Россия Владимир Путин ООН Джо Байден Такер Карлсон
30 января 2025, 14:44
Задержанных в Тунисе россиян заподозрили в причастности к терроризму
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Россиян, задержанных в Тунисе, обвинили в причастности к террористической деятельности. Об этом сообщили ТАСС в российском посольстве.

Дипмиссия добавила, что обвинение задержанным пока не предъявили, им предоставили адвоката и переводчика. Сами россияне не жалуются на условия содержания или нарушение прав.

«Много времени уходит на обработку и перевод на арабский язык большого объема поступивших в распоряжение правоохранителей аудиовизуальных цифровых материалов», - объяснили в посольстве.

В начале ноября туристическая группа отправилась в селение Хайдра недалеко от границы с Алжиром на экскурсию к античным памятникам, после чего перестала выходить на связь. Только 16 декабря стало известно, что всех их задержали и отправили в тюрьму.

Африка Терроризм Туризм Тюрьмы Россия
30 января 2025, 12:21
Слова Шольца об освобождении Германии от нацизма оценили в Кремле
Global Look Press
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На Западе идет линия на забвение исторической правды. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что в годы Второй мировой войны США помогли Германии освободиться от нацизма.

Германия Кремль Дмитрий Песков

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