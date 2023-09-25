Священники в Польше устроили секс-вечеринку и чуть не убили мужчину по вызову
В польском городе Домброва Гурнича католические священники устроили секс-вечеринку. Когда приглашенному работнику интим-сферы стало плохо, к нему отказались пускать медиков. Мужчину спасли только после того, как к делу подключилась полиция, сообщило местное издание Wyborcza.
Несколько священнослужителей собрались в служебной квартире викария базилики Пресвятой Девы Марии Ангелов. Они пригласили на вечеринку совершеннолетнего мужчину, который оказывал секс-услуги.
Участники встречи злоупотребили препаратами для улучшения потенции, и в какой-то момент «платному гостю» стало плохо. Один из священников вызвал скорую помощь.
Медики не сразу осмотрели пациента, так как другие участники встречи отказались их пускать. Пришлось вызвать полицию.
Расследованием дела о неоказании медпомощи лицу, находящемуся в ситуации, создающей непосредственную угрозу гибели или тяжкого телесного повреждения, занялась прокуратура. Епископ Сосновецкий Гжегож Казак созвал комиссию для внутреннего расследования.
Родители детей, которых организатор вечеринки готовил к первому причастию, в знак протеста решили отказаться от таинства или перенести его в другой приход.
Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.