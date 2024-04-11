11 апреля 2024, 05:00

Священник заживо сгорел из-за искры от свечки

Freepik
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В Испании заживо сгорел приходский священник, чья ряса воспламенилась, когда он зажигал свечи перед службой. Об этом сообщила газета Sur.

Все произошло в городе Сарагоса на северо-востоке страны. Хавьер Санчес во время пасхального бдения готовился отслужить мессу в монастыре, когда искра от свечи попала на его рясу и парафин, подготовленный им для службы. Все немедленно вспыхнуло.

Священника доставили в больницу с ожогами 50% тела. Несколько дней он пробыл в отделении интенсивной терапии, но врачи не смогли его спасти.

Санчес получил известность как «рок-священник» из-за своей любви к музыке. Он выпустил три альбома и даже снялся в скандальном клипе на одну из своих песен. В кадре он появился обнаженным и с ангельскими крыльями, прикрывая интимные места гитарой.

Ранее во Франции на заводе Saipol по переработке масличных культур в биотопливо произошли сильный взрыв и пожар, в результате которых серьезно пострадал один из сотрудников.

Священники Смертность Пожары Больницы Песни Испания
11 апреля 2024, 02:31
Бывший вице-президент Эквадора попытался покончить с собой
Global Look Press
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Бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас, которого задержали во время штурма мексиканского посольства, попытался покончить с собой. Об этом сообщил экс-президент страны Рафаэль Корреа в социальной сети Х.

Корреа рассказал, что дети Хорхе Гласа смогли связаться с политиком через Zoom.

«Мы подтвердили, что экстренная медицинская ситуация была попыткой самоубийства. Он ничего не ест и объявил голодовку. Мы возлагаем на [президента Эквадора] Даниэля Нобоа ответственность за физическую и эмоциональную безопасность Хорхе», - написал Корреа.

В субботу, 6 апреля, полиция Эквадора взяла штурмом мексиканское посольство в Кито, где укрывался бывший вице-президент Хорхе Глас. В администрации президента страны Даниэля Нобоа заявили, что политика приговорили к тюремному заключению, а предоставление ему убежища в дипмиссии было незаконным. После этого Мексика приостановила дипломатические отношения с Эквадором.

Мексика Полиция Эквадор
11 апреля 2024, 02:03
В Одессе пропало электричество после взрывов
РИА «Новости»
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Некоторые районы Одессы остались без электричества после прозвучавших в городе взрывов. Об этом написал украинский Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на местные паблики.

«В части Одессы после взрывов пропало электричество, пишут местные паблики», - сказано в сообщении.

За последние сутки украинские СМИ семь раз сообщали о мощных взрывах в Одессе. По данным издания «Политика страны», в ночь на четверг городе работали системы противовоздушной обороны, также военнослужащие пытались сбить беспилотники «Шахеды» из крупнокалиберных пулеметов.

Звуки взрывов раздавались не только в самой Одессе, но и в Черноморске Одесской области.

Одесса Беспилотники Электричество Взрывы
11 апреля 2024, 01:43
«Ну и демократия!» Главу Гагаузии Гуцул тщательно проверили после возвращения из России
РИА «Новости»
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Главу Гагаузии Евгению Гуцул и спикера парламента автономии Дмитрия Константинова тщательно проверили в аэропорту Кишинева после возвращения из России. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В аэропорту сразу встретили. Мы знали, что нас встретят. Проверили полностью, и телефоны. Ну, демократия! Но мы готовы», - заявил Константинов в аэропорту.

Сторонники встретили Гуцул и Константинова с цветами и аплодисментами.

Во вторник, 9 апреля, Евгения Гуцул прибыла в Россию с рабочим визитом. Тема визита была - поддержка Гагаузии Россией в условиях сильнейшего экономического давления на автономию со стороны Молдавии.

По словам Гуцул, президент России Владимир Путин дал понять, что не бросит Гагаузию и будет поддерживать автономию в экономическом и в социальном плане.

Ранее Гуцул пригрозила, что Гагаузия объявит о независимости , если Молдавия решит объединиться с Румынией.

Молдавия Россия Владимир Путин Гагаузия
11 апреля 2024, 00:23
Подростка ранили при стрельбе на праздновании Ураза-Байрама в США
РИА «Новости»
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Стрельбу по людям открыли на праздновании Ураза-байрама в американском городе Филадельфия. Погибли несколько человек, в том числе подросток. Об этом сообщил телеканал Fox 29.

«В результате стрельбы в честь Ураза-байрама в Филадельфии ранения получили трое, в том числе подросток», - отметили в сообщении.

Сотрудники полиции задержали несколько человек и изъяли у них оружие. Телеканал 6ABC сообщил, что под стражей находятся пять человек.

Комиссар полиции Филадельфии Кевин Бетел уточнил, что две группировки устроили перестрелку внутри парка. В одной из банд был подросток. Один из полицейских выстрелил ему в плечо, забрал пистолет и отвез в больницу.

Ранее жертвой стрельбы в финской школе стал 12-летний мальчик. Полицейские задержали несовершеннолетнего подозреваемого, у которого обнаружили огнестрельное оружие.

США Стрельба Оружие Полиция

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