Священник заживо сгорел из-за искры от свечки

Все произошло в городе Сарагоса на северо-востоке страны. Хавьер Санчес во время пасхального бдения готовился отслужить мессу в монастыре, когда искра от свечи попала на его рясу и парафин, подготовленный им для службы. Все немедленно вспыхнуло.

Священника доставили в больницу с ожогами 50% тела. Несколько дней он пробыл в отделении интенсивной терапии, но врачи не смогли его спасти.

Санчес получил известность как «рок-священник» из-за своей любви к музыке. Он выпустил три альбома и даже снялся в скандальном клипе на одну из своих песен. В кадре он появился обнаженным и с ангельскими крыльями, прикрывая интимные места гитарой.

Ранее во Франции на заводе Saipol по переработке масличных культур в биотопливо произошли сильный взрыв и пожар, в результате которых серьезно пострадал один из сотрудников.