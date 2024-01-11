СВР узнала о планах США по созданию «пятой колонны» для вмешательства в российские выборы

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«Вашингтон намерен активизировать работу с россиянами - выпускниками американских программ обмена», - указал глава разведслужбы.

Нарышкин сообщил, что США разрабатывают различные способы незаконного вмешательства в российские выборы. Он также указал на изощренность методов американского руководства по созданию «пятой колонны» в России и влияния на демократические процедуры.

«Очевидно, что в преддверии президентских выборов в Рос­сии американцы хватаются за малейшую возможность „раска­чать“ внутриполитическую обстановку в нашей стране», - добавил глава СВР.

Ранее о возможном вмешательстве США в российские выборы рассказала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. По ее словам, американская сторона усилит информационную войну в отношении России.