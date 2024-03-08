Своеобразная реакция спикера Джонсона на слова Байдена об оружии попала на видео
Спикер палаты представителей конгресса США Майкл Джонсон во время выступления президента США Джо Байдена красноречиво закатывал глаза и качал головой. Эмоциональная реакция Джонсона попала на видео, трансляцию вел YouTube-канал FOX 11 Los Angeles.
Мария Захарова назвала выступление Байдена в конгрессе «мезозойским постмодерном». Она поймала американского лидера на признании, что ему не хватает ума, чтобы уйти.
Байден затронул тему огнестрельного оружия и упомянул своего предшественника, который не предпринял никаких шагов для урегулирования этой проблемы. На этих словах Джонсон закатил глаза.
Глава Белого дома заявил, что он, в отличие от Дональда Трампа, подписал «самый важный закон», чтобы избежать неправомерного применения огнестрельного оружия. Байден говорил о стрельбе в Айове, где пострадали дети.