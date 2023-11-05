«Своего рода коктейли Молотова». Появились подробности о вооруженном мужчине в аэропорту Гамбурга

Байден заявил о прогрессе в обеспечении гуманитарной паузы в Газе

Американский лидер Джо Байден сообщил о продвижении в вопросе обеспечения гуманитарной паузы в секторе Газа. Об этом заявил пресс-пул Белого дома, сопровождающий президента США в штате Делавэр, где Байден проводит выходные, передал ТАСС.

Журналисты спросили главу Штатов, есть ли положительная динамика в вопросе предоставления гуманитарной паузы в анклаве, на что тот показал большой палец вверх и ответил: «Да».

Ранее конгрессвумен от штата Мичиган Рашида Тлаиб заявила, что американцы припомнят Байдену его позицию по сектору Газа, если он не потребует еврейское государство прекратить огонь.

Она опубликовала видео с кадрами последствий ударов ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля - прим. ред.) по анклаву. На ролике появился нынешний лидер Штатов, поддерживающий израильскую сторону, погибшие палестинские дети и кадры с митингов в поддержку Палестины.

Байден призвал взять гуманитарную паузу для эвакуации пленных в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху исключил возможность перемирия в анклаве без освобождения заложников.