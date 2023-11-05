«Своего рода коктейли Молотова». Появились подробности о вооруженном мужчине в аэропорту Гамбурга
Вооруженный мужчина, проникший в аэропорт Гамбурга, бросил два коктейля Молотова из автомобиля. Об этом сообщило издание Bild.
«Он выбросил из машины две горящие бутылки, „своего рода коктейли Молотова“, сообщил Томас Герберт, представитель федеральной полиции. В целях безопасности пожарные облили самолет водой», - сказано в публикации.
Ранее стало известно о закрытии аэропорта из-за неизвестного человека с оружием, который выехал на перрон. Как сообщили журналисты, на место ЧП прибыли полицейские и начали крупную операцию против мужчины. По некоторым данным в машине у правонарушителя могут сидеть двое детей, которых он взял в заложники.
Еще 9 октября в аэропорту Гамбурга случилась еще одна похожая история. Работу воздушной гавани приостановили из-за вероятного теракта на борту самолета, прибывшего из Ирана. Немецкие полицейские получили сообщение об этом по электронной почте.