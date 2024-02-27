27 февраля 2024, 02:24

Свод данных о российских войсках опубликовали в США

Pxhere
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Сухопутные войска США подготовили 280-страничный свод данных о ВС России, их структуре, вооружениях и тактике действий, однако конфликт на Украине оставили за скобками. Труд «Российская тактика» обнародовали в социальной сети Х.

Американцы заявили его как учебное пособие для «военной подготовки, профессионального образования и развития лидеров».

«Свод разбирает тактику, организацию и действия российских военных, описывает, как Россия стала бы воевать, согласно своей доктрине», - отметили в предисловии.

Публикация включает разные сведения - от мест постоянной дислокации воинских частей до тактико-технических характеристик российских вооружений.

Также в докладе изложили предполагаемые российские тактические концепции, применяемые при подготовке и на учениях для крупных военных операций. Этот документ стал еще одним шагом в попытке американских военных проанализировать военный потенциал России.

Британская разведывательная служба MI-6 ранее президенту Украины Владимиру Зеленского доклад с примерными сроками окончания спецоперации. Аналитики оценили возможности России.

США Военные Россия
27 февраля 2024, 01:56
Американка уехала в отпуск, оставив дома полуторагодовалую дочь
Freepik
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В США женщина уехала в отпуск, оставив дома одну полуторагодовалую дочь. Об этом сообщило издание People.

По данным издания, 32-летняя американка Кристель Канделарио оставила малолетнего ребенка в своем доме в Кливленде и уехала в отпуск. За 10 дней женщина побывала в Чикаго и Пуэрто-Рико. Вернувшись, она обнаружила дочь без признаков жизни и вызвала экстренные службы. Медики спасти ребенка не смогли - девочка умерла от обезвоживания.

На следующий день полиция арестовала мать. На суде Канделарио признала свою вину. Приговор ей вынесут 18 марта. Женщине грозит пожизненное заключение.

В декабре 2023 года мать двоих детей из Омска убила новорожденную дочь после домашних родов и выкинула тело младенца в мусорный контейнер. Следователи нашли родительницу при помощи молекулярно-генетической экспертизы. На допросе женщина объяснила, что не хотела третьего ребенка, поэтому решила избавиться от новорожденной.

США Убийства Суд Дети Преступления Отпуск Женщины Полиция
27 февраля 2024, 00:33
«Сигнал Путину». Генсек НАТО намекнул на дальнейшее расширение альянса
РИА «Новости»
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НАТО продолжит придерживаться политики открытых дверей, и вступление Швеции в альянс лишний раз это подтверждает. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью CNN.

«[Вступление Швеции] также шлет ясный сигнал [президенту России Владимиру] Путину, что двери НАТО открыты», - сказал Столтенберг.

Чиновник предположил, что российский президент добивается противоположного. Он также отметил, что Швеция будет полезна НАТО, так как имеет современные подводные лодки, истребители и хорошо оснащенные вооруженные силы.

В понедельник, 26 февраля, парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. За присоединение страны к альянсу проголосовали 188 депутатов, шестеро высказались против.

Йенс Столтенберг прокомментировал решение венгерского парламента в соцсетях. По мнению генсека НАТО, Швеция сделает альянс «сильнее и безопаснее».

Венгрия Швеция Депутаты НАТО
26 февраля 2024, 23:43
Финского бизнесмена обвинили в торговле людьми
Unsplash
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Экс-директора Polarica Marjanhankinta Oy Юкки Кристо и его таиландского бизнес-партнера Калякорна Пхонгпхитиа обвинили в торговле людьми. Фирма приглашала в страну из Таиланда сборщиков ягод, сообщило издание Yle.

По версии следствия, приехавших иностранцев заставляли собирать лесные ягоды, а также заниматься другими видами работ, унижающими человеческое достоинство. Предполагаемые преступления совершались в разных частях Финляндии в 2022 году.

По данным издания, обвинения выдвинули по 77 пунктам в торговле людьми при отягчающих обстоятельствах. Позже финская фирма сообщила об аресте руководителя Юкки Кристо, после этого он покинул свой пост.

Ранее объявления о продаже украинских детей в сексуальное рабство нашли в Сети. Так, хакеров группировки RaHDIt привлекло предложение приобрести в секс-рабство сестер с Украины в возрасте пяти и шести лет. За них просили 30 и 20 тысяч евро.

Финляндия Преступления Торговля Таиланд
26 февраля 2024, 21:47
НАТО заявил о возможном присоединении Приднестровья к России
РИА «Новости»
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НАТО выступит за поддержку Молдавии в случае, если Россия предпримет попытки присоединить Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР). Об этом заявил заместитель генсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ в интервью бухарестскому телеканалу PRO TV.

«Если Россия будет стремиться к присоединению Приднестровья, если это произойдет, НАТО осудит эти шаги и продолжит поддерживать Молдавию», -сказал он.

По словам замгенсека НАТО, 28 февраля власти России и Приднестровья могут заключить торговое соглашение.

В январе Министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о подготовке терактов и диверсий на военных объектах республики. По данным ведомства, иностранные специалисты ведут подготовку группы диверсантов в Молдавии. Из них большая часть прибыла с территории Украины.

Приднестровский оппозиционер Геннадий Чорба ранее заявил, что на съезде депутатов всех уровней ПМР обратится к России с просьбой принять ее в свой состав.

Молдавия Россия НАТО Приднестровье

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