29 ноября 2024, 16:06

«Свинское отношение». Пассажир SH DIANA пожаловался на сорванный круиз в Антарктиду

Unsplash
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Круиз в Антарктиду из Кейпатауна на корабле SH DIANA не задался с самого начала, но пассажиры не обратили на это особого внимания. Когда путешествие сорвалось из-за сломанного двигателя, экипаж стал напрямую хамить находившимся на борту людям, рассказал 360.ru пассажир корабля Илья.

Организаторы обещали российским и китайским туристам совершить увлекательное и комфортное путешествие из ЮАР в аргентинский порт Ушуая через Антарктиду, отметил он.

«Очень интересный круиз, хорошая и увлекательная программа должна была быть, много высадок. Продавался он действительно очень хорошо», - объяснил мужчина.

Россиянин добавил, что уже в Кейптауне возникли некоторые неполадки. По его словам, лайнер не мог курсировать с необходимой скоростью, и не успевал прибывать на места остановок по расписанию. Экипаж уверял пассажиров, что задержки произошли из-за погодных условий, а не из-за проблем с судном, подчеркнул собеседник 360.ru.

По его словам, капитан корабля сменил курс и отказался двигаться в Антарктиду, в ответ на что туристы потребовали объяснить ситуацию.

«Разговаривал достаточно нагло, хамским образом, находясь у барной стойки», - заявил россиянин.

В знак протеста три пассажира объявили голодовку. Только после этого компания согласилась возместить часть стоимость круиза.

«Абсолютно поражает хамское поведение команды. В частности, экспедиционный лидер подошел к одному из голодающих с вопросом: „А ты знаешь, что ты можешь умереть?“» - рассказал пассажир.

Он обратил внимание на «вопиюще свинское отношение» компании к клиентам и добавил, что перевозчик позиционировал круиз как люксовый.

«Надеюсь, доплывем», - подытожил Илья.

Всего на борту SH DIANA находятся более 170 туристов. Представитель компании подтвердил, что она не получала пока информацию о ЧП с лайнером.

Путешествия Туризм Корабли
29 ноября 2024, 16:04
Не менее 27 мирных жителей погибли за три дня в боях на северо-западе Сирии
Unsplash
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В ООН обеспокоились гибелью мирных жителей в возобновившихся боях на северо-западе Сирии, в районе границы с Турцией. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Неослабевающие атаки за последние три дня привели к гибели по меньшей мере 27 мирных жителей, в том числе детей до восьми лет», - заявил заместитель координатора ООН по оказанию гуманитарной помощи в Сирии Дэвид Карден.

Ранее группировки сирийской оппозиции начали наступление в западных районах провинции Алеппо, захватив 13 населенных пунктов. Среди них есть как относительно умеренные группировки, так и исламисты из запрещенных в России организаций.

Однако сирийские правительственные войска при поддержке российских ВКС начали контрнаступление и уже вытеснили боевиков с юго-востока провинции Идлиб.

Сирия ООН Наступление боевиков на севере Сирии
29 ноября 2024, 12:44
Песков назвал посягательством на суверенитет Сирии ситуацию в Алеппо
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Ситуация в Алеппо — это посягательство на суверенитет Сирии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

«И мы выступаем за то, чтобы власти Сирии скорее навели порядок в этом районе и восстановили конституционный порядок», - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее сирийские радикалы из террористических группировок атаковали силы армии в западной части провинции Алеппо. Речь идет о первом крупном столкновении боевиков и регулярных войск с момента прекращения огня в 2020 году.

Утром 29 ноября Вооруженные силы Сирии начали контрнаступление против радикалов в Алеппо и Идлибе. Армии удалось освободить город Эль-Бакум.

Ситуация в Алеппо - это посягательство на суверенитет Сирии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

Сирия Наступление боевиков на севере Сирии
29 ноября 2024, 09:01
Белоусов прилетел в КНДР. У трапа самолета министра встретил генерал Но Гван Чхоль
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Министр обороны Андрей Белоусов 29 ноября прибыл с официальным визитом в КНДР. Российскую делегацию встретили в аэропорту Сунан. В торжественной церемонии принимала участие рота почетного караула Корейской народной армии.

«У трапа самолета министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль приветствовал главу российского оборонного ведомства», - сообщили в пресс-службе Минобороны.

В рамках визита у Белоусова запланированы встречи с представителями военного и военно-политического руководства Северной Кореи.

Ранее Белоусов посетил Китай с официальным визитом. По оценке Белоусова, военное сотрудничество между Россией и КНР играет ключевую роль в поддержании мира и стабильности на глобальном и региональном уровнях.

Северная Корея Россия КНДР Андрей Белоусов
29 ноября 2024, 05:17
Сирийская армия начала контрнаступление против боевиков в Идлибе
Freepik
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Вооруженные силы Сирии начали контрнаступление против боевиков в провинциях Алеппо и Идлиб, сообщил телеканал Al-Mayadeen. С юго-востока Идлиба радикалов уже удалось вытеснить.

Основные боевые действия продолжаются в этом же регионе. Армия Сирии освободила город Эль-Бакум. По заявлению собственного корреспондента телеканала, террористы понесли тяжелые потери.

Военная авиация Сирии уничтожила линии снабжения, склады и укрепленные горные штабы вооруженных группировок. Удары наносились на западе Аллепо, а также на юге и востоке Идлиба.

Ранее сообщалось, что в Сирии за сутки уничтожили около 400 боевиков. Ликвидация террористов проходила при участии ВКС России.

Сирия Военные Армия Боевики Наступление боевиков на севере Сирии

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