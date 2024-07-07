Свет пропал на всей территории Нигерии

По данным издания, сбой произошел 6 июля в 15:09 по местному времени. Это привело к потере электроснабжения в юго-восточных штатах Нигерии.

Как заявили в компании Enugu Electricity Distribution Company, которая поставляет электроэнергию потребителям, сначала электричество пропало в Абиа, Анамбра, Эбони, Энугу и Имо. Затем потеря света спровоцировала выход из строя всей сети.

В EEDC уточнили, что пока конкретной информации по поводу восстановления энергоснабжения в стране нет.

С начала 2024 года в Нигерии произошло три крупных системных аварии, которые привели к массовым отключениям электричества.