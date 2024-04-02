Сведения США не дали вычислить всех участвовавших в теракте в «Крокусе»

«Информация была слишком общей и не позволила выявить до конца тех, кто участвовал в этом страшном преступлении», - сказал он.

При этом Нарышкин подтвердил, что Федеральная служба безопасности действительно получила определенную информацию со стороны спецслужб США о возможности теракта. Глава ведомства добавил, что контртеррористический канал между странами действует весьма ограничено.

Соединенные Штаты в марте получили данные о подготовке террористической атаки в Москве. Ими американская сторона поделилась с Россией, утверждали в Белом доме. Однако сведения содержали общий характер , без какой-либо конкретизации. Позже стало известно, что США вообще утаили от России часть информации об угрозе теракта.